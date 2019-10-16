2019-10-16T00:07:56+03:00
Звезды

"Я люблю тебя всем сердцем!": Анастасия Волочкова показала свадебное фото

Балерина в роскошном свадебном платье в пол, расшитом серебром, выглядит божественно
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сейчас артистам есть что вспомнитьСейчас артистам есть что вспомнитьФото: "КП" Архив
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Анастасия Волочкова умеет эпатировать публику. Королева шпагата как никто другой знает, чем привлечь внимание обывателей. В честь дня рождения Николая Баскова балерина поделилась свадебным снимком с виновником торжества.

"Натуральный блондин" Николай Басков принимает поздравления. Певцу исполнилось 43 года. Коллеги и друзья буквально искупали артиста в словах любви и нежности. Не осталась в стороне и давняя подруга звезды Анастасия Волочкова.

Танцовщица опубликовала в блоге свадебное фото с Николаем. "Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее? ‍ С днем рождения? Или с днем нашей свадьбы? Поздравляю! Спасибо за эти серьги, подаренные тобой! Они - мой оберег!", - гласит подпись к снимку.

На нем Анастасия и Николай в своих лучших нарядах. Волочкова в роскошном свадебном платье в пол, расшитом серебром, выглядит божественно. Не забыла невеста и про фату. Массивные серьги с бриллиантами дополняют шика царственному образу. В ее руках - любимые белые розы.

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Дорогой Коля, тебе какое поздравление было бы приятнее?
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Николай в черном костюме, расшитом пайетками, нежно обнимает артистку за талию. Басков и Волочкова буквально светятся от счастья.

Шесть лет назад их бракосочетание должно было стать большой неожиданностью для всех. "Наша свадьба будет для многих сюрпризом. Я сама не ожидала такого хода", - делилась в 2013 году Анастасия.

Счастливая невеста готовилась к торжеству. Шикарное платье, которое преподнесли ей в качестве подарка на день рождения, поражало своей роскошью. Тогда Настя намекала на то, что такой подарок можно расценивать как предложение руки и сердца. Именно в этом наряде Волочкова обнималась и целовалась с "любимым Коленькой", как она называла Баскова. И называет по сей день.

"Дорогой Коля! Это был счастливый день моей жизни! Серьги твои - шедевр! Пусть многое останется за кадром.. Но я не смогу этого забыть! Я люблю тебя всем сердцем!.. Я счастлива! С тобой!", - кричала от счастья балерина.

Однако бракосочетанию не суждено было осуществиться. Внезапно вспыхнувшие чувства переросли в крепкую дружбу на долгие годы.

Сейчас артистам есть что вспомнить. Чего только стоит знаменитая откровенная фотосессия на Мальдивах. Полные страсти и чувственности снимки, кажется, не видел только ленивый. "У меня с Колей очень своеобразные отношения. У нас нет определенной доли зависимости, мы не муж и жена, у нас свободные, светлые отношения. Мы получаем радость от каждой встречи. Если мы не встречаемся, мы получаем радость от того, что каждый живет своей жизнью. Ничто нам не мешает", - откровенничала тогда Волочкова о Баскове.

Николай Басков Анастасии Волочковой: Ты мне обещала сына.Окончание нового шоу «Зима», которое с аншлагом прошло 2 декабря в «Крокус Сити Холе», балерина Анастасия Волочкова отмечала за кулисами в тесном кругу - с мамой, дочкой и... Николаем Басковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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