"Во сне приснится, так полматраса съешь сразу от ужаса": Анастасия Волочкова в шоке от прыгающих вприсядку голых мужчин

Анастасия Волочкова ведет активную светскую жизнь. Балерина не только успевает целыми днями заниматься в балетном классе, совершенствуя мастерство своего знаменитого шпагата, но и выходит в свет. На этот раз артистка побывала на спектакле в "Гоголь-центре".

Анастасия Волочкова сутки пребывает в ужасе и панике. Балерина лишилась сна после спектакля с голыми актерами. Обнаженные артисты, скачущие по сцене вприсядку, вызвали у поборницы морали шквал негативных эмоций, которыми она незамедлительно поделилась в блоге.

volochkova_art Такая красота и яркие краски не могут не восхищать...

Известная танцовщица оставила разгромную рецензию на спектакль "Машина Мюллера", который посмотрела 13 октября. 43-летняя артистка блистала в театре в роскошном вечернем красном платье с умопомрачительным декольте, в мехах и бриллиантах. Беды ничто не предвещало. В буфете подавали бутерброды с икрой, шампанское лилось рекой... Но в какой-то момент вечер перестал быть томным.

"Это омерзительный эпатаж, но никак не искусство. По возвращению домой не могла уснуть полночи. Это был шок! Я не знаю как это передать в лицах... Но представьте, когда на протяжение всего спектакля два часа на сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин. Причем абсолютно бесформенных. Скачущих , прыгающих вприсядку... Выглядело это крайне не эстетично, омерзительно и просто дико, простите...", - начала свою гневную отповедь Анастасия.

volochkova_art Омерзительный эпатаж взбесил Анастасию Волочкову

Отвратительное зрелище с отсутствием красоты по-настоящему разозлило балерину. Воспитанная в лучших традициях Чайковского и Нуриева знаменитость не находит себе места от негодования. "Такое во сне приснится, так полматраса съешь сразу от ужаса. Поэтому я и не засыпала ", - откровенничает Волочкова.

Но теперь-то шокированная звезда смело может сказать - ее шпагаты в микро-бикини и обнаженные банные процедуры на весь Инстаграм - детский лепет в сравнении с тем, что она увидела. "И после этого перформанса будут осуждать мои шпагаты или фото моего стройного тела в купальниках на пляже... Послушайте. Мы можем делиться фото и видео в соцсетях на своих страницах. Но театральная сцена - это святое!",- гневается она.

volochkova_art Все, что обо мне судачат и сплетничают, слышит только моя красивая и стройная попа

По словам Анастасии, артистам просто не позволительно появляться на сцене голыми. "Ну какое впечатление могут вызвать на театральной сцене голые мужики, стоящие на головах кверху задом и потряхивающие своими... Отвратительное", - разводит балерина руками.

volochkova_art Джунгли... Главное, мой Маугли со мной

Она, как и многие зрители, не выдержала и покинула зал на середине спектакля. "На мой взгляд это действие было омерзительным, некрасивым, не эстетичным и, простите, бесстыжим. Куда катится мир искусства... Я за любые творческие эксперименты. Но не голых артистов на театральной сцене", - не унимается впечатлительная танцовщица. По мнению Волочковой, актеров можно было нарядить в телесные обтягивающие комбинезоны, дабы прикрыть стыд.