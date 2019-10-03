Прикрылась вениками: Анастасия Волочкова показала себя без макияжа

Анастасию Волочкову публика привыкла видеть при полном параде. Балерина, даже находясь на отдыхе, не забывает наносить яркий макияж. Какого же было удивление поклонников, когда артистка предстала без единого грамма косметики на лице.

Анастасия Волочкова постоянно делится с подписчиками событиями из жизни. Вот она в тренажерном зале на пуантах на беговой дорожке, а потом парит под куполом цирка. В следующий раз звезда возлежит на кушетке около дома, а потом показывает фото из бани. И каждый раз неизменным атрибутом Анастасии оставалась косметика на лице.

volochkova_art Осенние краски вчерашней ледяной купели

Однако новое видео, которое она разместила в блоге, удивило фолловеров. "Осенние краски вчерашней ледяной купели. Холодная вода крайне необходима мне для поддержания бодрости и тонуса мышц", - гласит подпись к ролику.

В кадре Волочкова стоит в ледяной воде, прикрыв грудь вениками. Настя обратилась к публике, изображая маленькую девочку. "На самом деле я так не люблю осень, потому что наступают холода, - обиженным голосом говорит артистка. - Но единственная радость в том, что с каждым днем купель становится все леденее".

Она пообещала в следующий раз рассказать о сокровенных моментах своего парения. Меж тем, подписчики обратили внимание на то, что их любимица еще сильнее похудела и показала свое "истинное" лицо. Публика не стала критиковать знаменитость как это обычно бывает. А напротив, похвалила Волочкову за трудолюбие и умение расслабляться.