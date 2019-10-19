Мария Порошина похвасталась подросшим сыном и дочками от Ильи Древнова

Мария Порошина не только успешная актриса, но и счастливая мама пятерых детей. Недавно звезда решила похвастаться семейной идиллией перед поклонниками, показав подросших наследников.

Мария Порошина разместила в блоге фотографию подросшего сына Андрея, который появился на свет в январе 2019 года. Кроме того, она показала и двух младших дочек от актера Ильи Древнова. На снимке присутствует и сама 45-летняя артистка. К слову, выглядит она счастливой. Актриса лежит на кровати вместе с дочерьми и держит на руках десятимесячного Андрея.

"Тайное желание одно. Загадаем мы с тобою на двоих…Разукрасить мир, как полотно... Ощутить, что счастье - просто жить…", - подписала семейный портрет Порошина.

poroshinamariyamikhaylovna Тайное желание одно...

Большинство подписчиков пришли в восторг от семейной идиллии артистки, пожелав ей счастья, любви и здоровья. Они также заметили, что за прошедшее время сын Марии Порошиной заметно подрос.

Напомним, чуть больше года назад Мария будучи беременной развелась со своим мужем, с которым прожила 17 лет. Недавно Илья Древнов дал интервью Борису Корчевникову. Актер сообщил, что не является отцом маленького Андрея. Он также рассказал, что сохранил с Порошиной хорошие отношения.

Имя отца пятого ребенка сама актриса не называет. А вот про малыша охотно рассказывает: "Андрей очень позитивный, улыбается постоянно. Ребенок в таком возрасте, в самом-самом начале своего пути - это ангел!".

У Марии помимо сына подрастают четверо дочек. Старшая Полина родилась от отношений с Гошей Куценко. Еще три девочки - от брака с Древновым: 13-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира. Справляться по дому Порошиной помогает штат помощниц. Они следят за порядком и развозят детей по кружкам и школам, когда Мария находится на гастролях или съемках. Актриса не стала засиживаться в декретном отпуске и практически сразу после родов вернулась на съемочную площадку, так как является единственным кормильцем для своих детей. Звезда сейчас активно играет в спектаклях и много снимается.