"Сначала он бил меня, потом переключился на сына": Татьяна Васильева шокировала признанием о Георгии Мартиросяне

Татьяна Васильева годами молчала о побоях. 72-летняя актриса впервые призналась, что ее второй муж Георгий Мартиросян поднимал на нее руку. Но самое страшное было совсем не это.

Татьяна Васильева шокировала гостей студии программы "Звезды сошлись" на канале НТВ. Оказывается, актрису и ее сына от первого брака Филиппа бил второй муж. Из-за этого артистка была вынуждена указать Георгию Мартиросяну на дверь.

"Я выгнала мужа. Он поднимал руку на моего сына. Я такого потерпеть не могла. Мы с того момента перестали быть мужем и женой. Сначала он бил меня. Потом переключился на Филиппа. Я понимаю, что мужчина не может любить не своего ребенка, как своего. Да и не надо любить. Но и бить нельзя", - заявила она.

Васильева рассказала, что Мартиросян вошел в ее семью и разрушил все уклады. "Не надо у меня дома устанавливать казарму. Можно быть построже, но не переходить все рамки", – уверена звезда.

Актриса со слезами на глазах поведала, что Филипп стойко переносил выходки Георгия. "Однажды сын делал уроки, а муж вошел и командным тоном приказал ему унести ведро на помойку. При этом сам Филипп никогда не жаловался на Мартиросяна. Сын терпел. Отчим мог молча подойти и ударить ребенка", - сообщила Татьяна.

Артистка поведала, что, когда она попадала под горячую руку мужчины, то ей приходилось несладко. Ее знали врачи в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, куда она часто приезжала приходить в себя после побоев.

Татьяна Васильева вышла замуж за Георгия Мартиросяна в 1983 году. У пары родилась дочь Елизавета. Для артистки этот брак стал вторым по счету. Ранее она была в отношениях с актером Анатолием Васильевым.