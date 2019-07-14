"Трудно искать маленькие радости в аду": Высоцкая откровенно о семейной жизни с Кончаловским

Юлия Высоцкая не спешит называть свои отношения с мужем, 81-летним Андреем Кончаловским, романтичными. 45-летняя актриса не понаслышке знает, как бывает сложно проходить через ряд испытаний. В откровенно интервью звезда без прикрас рассказала о семейной жизни.

"Наши отношения, как и любые другие, эволюционируют... Сказать про самого себя «наши отношения романтичные» - это что-то такое… немного странное", - заявила Юлия Высоцкая.

При этом артистка не скрывает, что жить с ней в одном доме довольно сложно. Для нее важно, чтобы окружающие соблюдали определенную дисциплину и режим дня. У 81-летнего Кончаловского тоже есть особенности характера, с которыми тяжело мириться.

"У нас у всех свои недостатки, как в знаменитом фильме говорится, тут вопрос, чем это компенсируется и какие у вас отношения. Если есть любовь, она помогает любые невыносимые качества принимать и любить. А если нет любви, то что угодно может вызывать раздражение и неприятие, даже самые легкие стороны характера", - цитирует звезду "Домашний очаг".

Юлия уверена, что если что-то не складывается в отношениях, то над ними надо работать только в одном случае - если есть внутреннее ощущение, что эти отношения тебе важны и нужны. "Если ты знаешь, что все это обречено, то зачем работать? Нужно слушать себя... У меня было несколько ситуаций, когда ты в отношения что-то вкладываешь, вкладываешь, потом замедляешь эти вложения, потом понимаешь, что все, это предел", - призналась она.

Высоцкая заявила, что в отношениях труднее всего бывает принимать человеческие недостатки: "Ты его любишь за другие вещи, а не за то, что он хороший. Трудно искать маленькие радости в аду. Трудно в нашей современной жизни, вот в этом во всем, как мы живем, оставаться не просто собой, а лучшей версией себя. Вот это трудно".