Аркадий Укупник раскрыл правду о разводе Лолиты Милявской с молодым мужем

После известия о том, что молодой муж Лолиты Милявской подал на развод с певицей, многочисленные друзья артистки решили поделиться своим мнением о том, почему рухнул пятый брак звезды. Так, Аркадий Укупник безапелляционно заявил, что этот союз изначально был обречен.

"Когда я впервые увидел их вместе, я видел мезальянс. Лолита достаточно взрослая женщина, Дима - небогатый, была видна разница в возрасте и достатке. Но потом я привык, перестал переживать. Но мезальянс был виден сразу: она звезда, он обычный тренер по сквошу. Сказка, к сожалению, скоро закончилась", - рассказал Аркадий Укупник в эфире ток-шоу "Пусть говорят".

Артист отметил, что знал Дмитрия Иванова еще до того, как тот женился на Милявской. В то время тренер жил с богатой дамой, которая была значительно старше. Теперь же артист опечален разводом Лолиты. "Это был с его стороны практически фиктивный брак. Я узнал, что у него есть девушка, и я не был удивлен. Он Лолу использовал однозначно. Даже когда говорил о любви к ней, я чувствовал, что он что-то не договаривал", - сообщил Аркадий.

Музыкант отметил, что последние два-три года Милявская была несчастлива рядом с Ивановым. Видимо, артистка чувствовала, что у супруга появилась другая. "Она последние годы была в плохом состоянии, она была несчастна. Был психический надлом. Сейчас она выглядит гораздо лучше", - заявил певец. Укупник добавил, что, Лолита теряла силы рядом с мужем-альфонсом.

С ним согласились гости студии. Они в один голос заявили, что Дмитрий был скорее альфонсом в этом девятилетнем браке, ведь Милявская всегда зарабатывала большие деньги, создавала хиты и собирала залы.

Так, подруга певицы Виктория Тарасова заявила, что не дает молодым людям быть с ней, потому что не верит в такие отношения. "Мне кажется, что этот брак распался поэтому. Она классная, ей нужен другой мужчина", - считает звезда сериала "Глухарь".