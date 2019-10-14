"Какое преображение": Лолита после измены мужа с молодой любовницей показала себя во всей красе

Не успела Лолита Милявская прийти в себя после расставания с молодым мужем Дмитрием Ивановым, как ее ждал новый удар. 44-летний фитнес-тренер завел любовницу, когда жил с певицей. Новая избранница Дмитрия оказалась намного моложе, стройнее и красивее Лолы. Но 55-летняя исполнительница не была бы собой, если б не взяла себя в руки.

Лолита Милявская произвела фурор, разместив в блоге селфи-видео, на котором предстала без юбки. Впрочем, непонятно, было ли вообще что-то под прозрачными брюками, в которых она явилась перед публикой. Визуально складывается впечатление, что в прозрачных штанах Милявской позирует даже без нижнего белья. Как бы то ни было, все интимные места оказались скрыты от любопытных глаз, оставив простор для воображения.

Меж тем поклонники пришли в неописуемый восторг при виде Лолы. Постройневшая и помолодевшая звезда эстрады явно похорошела после развода с молодым супругом. Подписчики буквально завалили артистку комплиментами: "Лолита, дорогая, шикарно выглядите", "Какая молодец, захотела и похудела!", "Вы просто красотка. Макияж потрясающий", "Какое преображение", "Какая Вы красавица, словно видео 20-летней давности. Молоденькая, стройненькая, так держать!", "Ах, боже мой, как похорошела", "Лолита, развод идет на пользу", "Ого, ничего ты схуднула", "Иногда женщинам разрыв отношений идет на пользу. Эдакий волшебный пендель. Вы постройнели, помолодели и вообще чудесно выглядите", - написали очарованные комментаторы.

lolitamilyavskaya Лолита Милявская сильно похудела

А некоторые не обошли вниманием и тему измены мужа певицы. Кто-то из фолловеров написал, что Дмитрий при виде такой роскошной женщины точно пожалеет, что ушел от нее к другой. Лолита отреагировала на этот комплимент, но уточнила, что она работает над собой исключительно ради себя любимой.

Напомним, в начале июля Лолита Милявская объявила о расставании с супругом Дмитрием Ивановым. А в начале октября появилась информация, что мужчина завел молодую любовницу Ольгу Кулиеву. Владелицу косметологической клиники и тренера по сквошу заметили на свадьбе общего друга в Литве. 44-летний спортсмен буквально глаз не сводил с 40-летней пассии. Поговаривают, что Дмитрий живет за счет Кулиевой, так как та неплохо зарабатывает.

Сама Лолита эмоционально отреагировала на новость об измене. "Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке... Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую «жертву». Честно, для меня это не сюрприз, я - женщина взрослая, умная", - заметила звезда.