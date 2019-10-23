Племянник Хачатуряна считает, что журналистка «КП» подбрасывала в квартиру убитого презервативы

Чего только не сочиняли родные убитого и племянник Арсен за этот год. И вот новая версия, еще более безумная, чем прежде: якобы спецкор «КП» с одним из адвокатов сестер Алексеем Паршиным сразу после убийства тайным образом проникли на место преступления — в ту самую квартиру — и подбросили туда … презервативы. Страшная история убийства тремя дочерьми своего отца — тирана в пересказе родственников Хачатуряна уже больше выглядит как трагикомедия.

В сговоре участвовал следователь, а адвокаты Паршин и Пакулин вообще и спланировали это убийство. И это все не пустые слова, сторона потерпевших приобщала к делу соответствующие ходатайства.

Летом 2018 три сестры-погодки убили родного отца в собственной квартире, нанеся ему 38 ножевых ранений. Жители России и стран СНГ до сих пор обсуждают произошедшее. Мнения людей разделились — большинство считает девочек жертвами домашнего насилия, доведенными обстоятельствами до такого отчаянного шага. Тем более после того, как стали известны страшные подробности из жизни семьи — постоянное насилие (в том числе и сексуальное),побои, издевательства, унижения.

Меньшинство же кричит, что сестры заслужили самого сурового наказания — 20 лет тюрьмы за хладнокровное убийство «по предварительному сговору». И дико недовольны ни ходом следствия, ни тем, что сестры не в СИЗО, а дома. Естественно, к этому меньшинству относится и потерпевшая сторона — ближайшие родственники убитого, родные сестры, мама и племянник (он же самоназванный сын) Арсен Хачатурян.

Чего только за этот год ими не было сказано в адрес Марии, Ангелины и Крестины, их матери Аурелии. И то, что они опаивали несчастного Михаила таблетками. И травили ядами. И сговорились убить его и расчленить пилой, чтобы завладеть квартирой и деньгами (однако же, завладели всем как раз сами потерпевшие). И дети они не родные и многое-многое другое. Доставалось и соседям, которые «все врут». Полицейским, которые «выпустили убийц» ну и конечно же журналистам. Особенно нашему спецкору Дине Карпицкой. Летом 2019 Арсен пообещал «найти ее и порвать». Расценив такие его слова, как реальную угрозу, Дина отнесла заявление на Петровку 38. Доследственная проверка до сих пор идет, дело передано в СК.

Дина Карпицкая подает заявление в полицию.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Грязные трусы, сперма и подброшенные презервативы

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739570" frameborder="0"></iframe> Фрагмент прямого эфира "Дело сестер Хачатурян".Видео телеканала "360"

И вот новый выпад.

- Честно говоря, я даже не знаю, смеяться мне или плакать, - говорит Дина Карпицкая. - Я слышала, что Арсен с адвокатами собирает пресс-конференцию, и даже аккредитовалась, чтобы на нее сходить, но меня отправили в срочную командировку в Таджикистан. Вернувшись, я узнала много нового. Оказывается, на этом мероприятии Арсен неоднократно высказывался в мой адрес. Запись пресс-конференции и сейчас есть в интернете.

Я посмотрела ее всю и как-будто в грязи извалялась. («грязные трусы, сперма, девственная плева, украденные миллионы, корыстные мотивы убийства...» чего только Арсен и его адвокаты не говорили — ред.). Но самое удивительное, что по их предположениям, сразу после убийства я вместе с адвокатом Алексеем Паршиным, матерью девочек и ее подругой Натальей каким-то образом проникла в квартиру. По его словам, мы там все перевернули вверх дном и подбросили презервативы. Зачем?

Следуя извращенной логике Арсена, чтобы у следствия возникла версия физического насилия отца к детям, видимо за этим? Все это, конечно, полный бред и ни в какой квартире я не была. Да что там я, Арсен прекрасно знает, что даже Аурелия с адвокатом не смогли туда зайти за вещами для девочек (в итоге одежду им собирали всем миром, плюс сокамерницы скинулись), хотя имели полное право. Арсен и дядя его Геннадий стояли в дверях намертво, параллельно что-то экстренно вынося из квартиры в сумках и меняя замки в дверях. Я даже успела снять это на видео. Поняв, что у меня включена камера этот дядя явно занервничал и даже попытался вырвать из рук телефон (видеозапись есть в распоряжении редакции — ред.). Что именно они оттуда выносили я понятия не имею. Судя по тому, что они спустя почти полтора года вспомнили об этой видеозаписи, значит что-то такое на нее могло попасть. Других объяснений у меня нет. Я собираюсь отнести новое заявление на Арсена в полицию, на этот раз о клевете. Мой адвокат уже готовит бумаги и видеоматериалы.

Оказывается, такая дикая версия о подбросе презервативов уже не раз была озвучена потерпевшей стороной и даже изложена письменно в ходатайствах. Причем по их версии в заговоре участвовал и следователь, потому что подозрительно быстро он обнаружил на кухне все эти атрибуты (кроме презервативов изъяли еще какие-то спреи и мужские таблетки). А на самом деле, как уверяют потерпевшие, Михаилу Хачатуряну все это было не нужно, так как он давно уже страдал импотенцией. То есть никак не мог домогаться кого-либо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739571" frameborder="0"></iframe> Из квартиры Михаила Хачатуряна неизвестные вынесли мешки с вещами.Дина КАРПИЦКАЯ

Оказывается, такая дикая версия о подбросе презервативов уже не раз была озвучена потерпевшей стороной и даже изложена письменно в ходатайствах.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Адвокаты — организаторы убийства

Весь этот каламбур изложенный в многочисленных ходатайствах - это далеко не все. Опять же по версии потерпевших цитата: «Паршин и Пакулин (адвокаты Ангелины и Марии — ред.) специализируются и ведут дела, связанные с домашним насилием. Проводят семинары, связанные с этим. И в ходе этих семинаров призывают потенциальных жертв насилия, в том числе и домашнего, к совершению преступлений и способа избежать уголовной ответственности. Потерпевшие предполагают, что родственники по линии матери - Дундук А.В. и Тодина Л. М - обращались к данным адвокатам по поводу взаимоотношения в семье своих детей и внучек с погибшим Хачатуряном М.С. и получили подробный инструктаж, как действовать в подобных случаях. Потерпевшие предполагают, что преступление в отношении Хачатуряна Михаила совершено не без помощи указанных лиц, которые своими советами фактически явились организаторами данного преступления».

На полном серьезе защитник требуют изъять детализации звонков адвокатов с 2017 года до дня убийства включительно. А еще проверить и после, так как всемогущий адвокаты вступили в сговор со всей Москвой и специалистами института им. Сербского, и продиктовали все эти экспертизы.

Одним словом, бред сивой кобылы, на который эти убитые горем потерпевшие еще и собирают целые пресс-конференции с юристами и экспертами.

Весь этот каламбур изложенный в многочисленных ходатайствах - это далеко не все.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Комментарий адвоката:

- Выступление Арсена тем более публичное, содержит признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ «Клевета». Видеозапись пресс-конференции зафиксирована и вместе с заявлением Дины Карпицкой будет передана в полицию в ближайшие дни, - заявил адвокат журналиста Александр Гаранин.

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