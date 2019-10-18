Племянник Михаила Хачатуряна про избиение сестер: «Кинул ключи в голову. Обычная ситуация»

— Мы пришли прояснить правду. Сказать истину, которую все должны услышать, — начал пресс-конференцию Арсен Хачатурян, племянник Михаила и теперь уже главный его защитник.

Оказывается, девочки убили отца, потому что напугались его наказания за трату денег и «недевственность» одной сестер. Во всяком случае, так считает защита потерпевшей стороны.

— Отец хотел взять детализацию счета банковской карты девочек. Они этого очень боялись. Еще Михаилу соседи пожаловались, что парни к ним приходят и что сестры ведут разгульный образ жизни сестры. Тогда он решил отвезти их на медосвидетельствование. А Мария не девственница. Девочки испугались и убили отца, — так адвокаты объясняют мотив убийства.

Племянник Михаила Арсен Хачатурян и адвокаты потерпевших по-прежнему отрицают, что отец много лет издевался над девочками. Девочки якобы все продумали, спланировали и распределили роли.

«ПРОСИЛ НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА»

В переписке, которую «Комсомольская правда» публиковала ранее, Ангелина жаловалась двоюродному брату на очередное избиение и даже прислала фото с окровавленной головой. Арсен на это отреагировал резко.

— Там кровь с башки ***. Че он, ***, делает. Он ***. Нельзя такие вещи делать. Он черт, — написал племянник Михаила.

— А вы думали, он нас гладит и мы просто так шугаемся? Только никому не показывайте фотку. И не рассказывайте, — просит Ангелина.

Арсен Хачатурян сейчас громче всех защищает своего дядю и пытается убедить: в семье была идиллия. Получается, он знал о том, что Михаил издевается над дочками. Просто не придавал этому значения.

Сначала Арсен долго пытается убедить, что его слова в прессе переврали и писал он по-другому. Когда выяснилось, что о дяде он и правда высказался не лучшим образом, Арсен заявил: ничего такого покойный не сделал.

— Михаил каждое воскресенье ходил в церковь и в это время просил девочек не выходить из дома. Только если с собакой погулять. А когда он вернулся из церкви, в двери торчал ключ. Он спросил у девочек, те его обманули, что дома сидели. Он взял кинул ключи: «А что это такое?» И попал в голову одной из девочек. Обычная ситуация, ничего серьезного. Они его обманывали постоянно. А он обман не любил.

«ОНИ БУДУЩИЕ ЖЕНЫ»

Насчет видео, где Михаил Хачатурян наказывает дочерей, его племянник тоже пожал плечами. Сестры постоянно оставляли беспорядок, а они же будущие жены, так нельзя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734973" frameborder="0"></iframe> Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми.

— Отец был строгий, эмоциональный. В квартире постоянно был срач, который Михаилу не нравился, как и любому мужчине. Он девочкам все — и еду, и одежду, и последний смартфон. Все, чего требуешь от девочек — убраться, приготовить покушать. Девочки должны понимать, что они будущие жены. Так что ж они срут-то постоянно? — удивляется Арсен.

При этом двоюродный брат продолжает настаивать: девочки ни одного ранения за всю жизнь не получили. Иначе во время убийства Михаил Хачатурян ответил бы на это и оттолкнул девочек.

— Вы считаете, если девочки боятся, что отец узнает, что кто-то из них не девственница, что в них кидают ключами просто так — это нормальная, доброжелательная атмосфера в доме? Без атмосферы насилия?

— В каждой семье свои традиции. В нашем современном мире, когда тебе 16 лет и ты не девственница, может, это и нормально. Но в семье Михаила это не было нормально. Он как отец хотел достойно выдать своих дочерей замуж. Поэтому он хотел провести медицинское освидетельствование. А по поводу ключей… В нашей жизни всякие ситуации бывают, — ответила адвокат Ольга Халикова.

ЕСТЬ СПРАВКА, ЧТО У НЕГО НЕТ СВЯЗЕЙ

Защита потерпевшей стороны отрицает любые обвинения в адрес Михаила Хачатуряна. Адвокат Ольга Халикова заявила: никакого сексуального насилия не было, это все вранье. Якобы таких экспертиз и вовсе нет в материалах дела. Девочек не держали в заточении, они ездили с отцом в Израиль и Сочи (видимо, что девочкам нельзя было выйти из дома, пока папа в церкви, не считается). Самое интересное — якобы адвокаты проверили, был ли у Хачатуряна авторитет в правоохранительных органах. Говорят, нет.

— Есть справка, что связей у него не было. На учетах не состоял. Так что не был он авторитетом, и сестры могли обратиться в полицию. А еще у них была возможность покинуть и квартиру, и страну. Тем более, деньги были. За месяц-два у них на карте было до двух миллионов рублей, — прокомментировала Ольга Халикова.

Более того, защита продолжает настаивать: девочки отдавали отчет своим действиям, подготовились и распределили роли. Адвокаты ставят под сомнение и невменяемость младшей сестры, Марии Хачатурян.

— Первичная экспертиза заключила, что у нее синдром жестокого обращения. Но это заключение неверно. Мария интеллектуально развита, ходила в школу, имеет большой круг общения. Отклонений и патологий, характерных для синдрома жестокого обращения, нет, — уверен адвокат потерпевших Георгий Чугуашвили.

Вместе с собой родственники Хачатуряна привели эксперта по подростковому поведению. Это стало вишенкой на торте. Психолог заявила: девочки были сексуально агрессивны. А проявлялось это в фотографиях.

— Я говорю о фото из сети. На ней две девушки в майках — одна в шортах, другая в короткой юбке. Рядом с ними то ли мужчина, то ли еще женщина. И это сделано в виде селфи, — объясняет психолог.

— А еще фото, где одна из них с парнем целуется. Вы считаете это нормальным? В нашей армянской семье это ненормально.

МНЕНИЕ ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Алексей Паршин, адвокат Ангелины Хачатурян:

— Здесь сложно что-либо комментировать. Марии проводили две судебные комплексные сексолого-психолого-психиатрические экспертизы и еще дополнительно допрашивали экспертов, которые подтвердили предыдущие выводы. У потерпевших есть право заявлять любые ходатайства, но никаких оснований назначать и проводить еще одну экспертизу не имеется. Отрицать в данной ситуации можно что угодно, но результаты всех экспертиз есть в материалах дела.

Скриншоты переписки с Арсеном Хачатуряном.

Скриншоты переписки с Арсеном Хачатуряном.

Скриншоты переписки с Арсеном Хачатуряном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/738678" frameborder="0"></iframe> Адвокат со стороны Михаила Хачатуряна считает, что сестры спланировали убийство.

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