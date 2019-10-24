2019-10-24T19:54:21+03:00
Звезды

"Все. Здравствуйте, девочки": бывший муж обнародовал видео с Анастасией Заворотнюк

Актриса всегда сохраняла бодрость духа и шутила
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Заворотнюк.Анастасия Заворотнюк.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, в настоящее время борется с четвертой стадией рака мозга, была замужем три раза. Брак с первым мужем, бывшим военным летчиком немецкого происхождения Олафом Шварцкопфом продлился около года. Бывшие супруги расстались 20 лет назад и не поддерживают связь. Экс-возлюбленный решил исправить эту ситуацию и появился в студии ток-шоу "Пусть говорят".

Олаф Шварцкопф поделился эксклюзивной информацией об Анастасии Заворотнюк. Мужчина со слезами на глазах обратился к 48-летней актрисе и пожелал ей скорейшего выздоровления. В эфире Первого канала он признался, что до сих пор любит Анастасию. По его словам, Заворотнюк всегда живет в его сердце, несмотря на то, что у нее уже давно новая семья.

Олаф Шварцкопф в студии "Пусть говорят".

Олаф Шварцкопф в студии "Пусть говорят".

Олаф показал ведущему Дмитрию Борисову, гостям эфира и телезрителям несколько архивных фото и видеороликов с участием Анастасии Заворотнюк. В одном из роликов юная звезда хвастается тем, что снимается в кино: "Я всегда живая. Господи, слава тебе. Дай мне еще пожить лет 20-30".

Олаф Шварцкопф и Анастасия Заворотнюк, кадр из семейного видео.

Олаф Шварцкопф и Анастасия Заворотнюк, кадр из семейного видео.

Бывший муж не скрывает - он был безумно влюблен в актрису. Помимо снимков у 60-летнего мужчины есть и вырезки из газет, которые он заботливо собирал многие годы. "Она, конечно же, остается в моем сердце. Мне нравилось снимать ее и все, что происходит вокруг", - поделился он сокровенным.

На одном из видео Анастасия признается, что свадьба со Шварцкопфом ее веселила: "Стали нас женить. Девушки в очках заиграли на скрипках... И меня так затрясло, и я так думаю: «Все. Здравствуйте, девочки». В смысле я стою так и трясусь от смеха. Олаф еще не трясется, он смотрит на них, но тоже ржет. И мы стоим, как два дурака. Я говорю: «Вот ситуация, о которой я мечтала всю жизнь. Чтобы прийти в ЗАГС». И мне кто-то говорит: «Вы теперь навеки муж и жена. И дай вам Бог, чтобы у вас было 100 детей. И чтобы они были похожи на вас». А я думаю: «Да не приведи Господи»", - иронизирует артистка.

Они поженились на родине Заворотнюк. Гостей было немного: в ЗАГСе, кроме молодых, была только соседка и мама новобрачной. "В Астрахани все произошло быстро. Приняли заявление, назначили дату. Я пришел к ее бабушке просить благословения", - вспомнил Олаф с дрожью в голосе.

Сейчас он боится только одного: "Я знаю, что она - сильный человек. Я не хочу, чтобы ее младший ребенок рос без мамы".

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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