2019-10-18T14:41:42+03:00
Звезды

Больную Заворотнюк отправили на могилу к святой Матроне

Поклонники откликнулись на просьбу родни актрисы помолиться за нее
Ольга ЛИБГАРДТ
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После того, как родные Анастасии Заворотнюк обратились к народу с просьбой о коллективной молитве, в поддержку больной актрисы посыпались советы.После того, как родные Анастасии Заворотнюк обратились к народу с просьбой о коллективной молитве, в поддержку больной актрисы посыпались советы.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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После того, как родные Анастасии Заворотнюк обратились к народу с просьбой о коллективной молитве, в поддержку больной актрисы посыпались советы. Поклонники с энтузиазмом отнеслись к инициативе. Многие уверены, что просить высшие силы о выздоровлении звезды сериала "Моя прекрасная няня" нужно в специальных местах.

"Одна из наших подписчиц предложила организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии. Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан", - написали родственники Анастасии Заворотнюк.

В ответ поклонники рекомендовали родственникам актрисы отвезти ее "к Матроне на могилку и там заказывать молебны о здравии". Несколько человек посоветовали семье "молиться на врачей", так как именно в руках специалистов жизнь Заворотнюк. Еще одна группа единомышленников уверена - помочь исцелиться "прекрасной няне" может только вода и земля с могилы Юли Началовой. Многие принялись писать молитвы в аккаунте звезды.

"Очень много писали о том, что на могиле певицы Юли Началовой на Троекуровском кладбище происходят чудеса. Якобы заряженная там вода помогает победить многие болезни, крем снимает воспаления, а земля творит чудеса. Говорили о нескольких случаях исцеления", "Люди приходят на могилу к святой Матронушке с молитвой, с последней надеждой, с просьбой о помощи об исцелении", "Только Матрона поможет. Началова не была святой при жизни, не очень верю в нее", "Ставшая ангелом Юля поможет Насте справиться с коварной болезнью", "Братья и сестры, нужно объединиться и в назначенный час провести молитву о здравии", "Помолимся прямо сейчас, можно писать молитвы сюда", - пишут взволнованные подписчики.

Последуют ли родные Анастасии Заворотнюк этим советам, остается лишь гадать. По некоторым данным, у актрисы четвертая стадия рака мозга. В настоящее время, по словам родных, артистка находится в реабилитационном центре. "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц", - заявили ранее близкие Заворотнюк.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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