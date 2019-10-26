Освобожденная Бутина заявила, что очень ждет возвращения на родину
Освобожденная в США россиянка Мария Бутина вылетела в Россию. Девушка призналась, что с нетерпением ждет своего возвращения на родину. Пока же она находится на борту самолета, который уже направляется в сторону Москвы.
"Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле", - сказала Мария в интервью телеканалу RT.
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл прокомментировал ее дело.По словам Дрисколла, выдвинутые в адрес Марии обвинения были ошибочными (c) Ruptly
Она подчеркнула, что это был весьма "долгий и болезненный опыт", а также поблагодарила людей, которые ее поддерживали.
В аэропорту "Шереметьево" освобожденную россиянку уже ждет ее отец Валерий Бутин.
Мария Бутина в самолёте.Первые кадры с Марией Бутиной в самолете, который доставит ее в Россию (c) Ruptly
Напомним, что Марию Бутину задержали в июле 2018 года по обвинению в осуществлении незаконной деятельности иностранного агента (шпионаже). Россиянка пошла на сделку со следствием, и в конце апреля 2019-го ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В этот срок вошли те девять месяцев, что девушка провела под арестом.
Сайт kp.ru писал, что 24 октября США начали процесс депортации россиянки. Осужденную перевели в иммиграционную тюрьму штата Флорида, а через несколько дней отправили в аэропорт.
Мария Бутина возвращается в Россию.Бутина возвращается в Россию после 15-месячного пребывания в американской тюрьме (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU