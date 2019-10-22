2019-10-22T20:49:31+03:00
Звезды

Раздевшаяся на свадьбе Ксения Собчак предстала в раскрепощенной позе

Телеведущая дала публике совет
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак и Константин Богомолов.Ксения Собчак и Константин Богомолов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ксения Собчак активно ведет свой блог. Она публикует фото и видео, а также делится с подписчиками своими наблюдениями и размышлениями. Недавний пост теледивы был посвящен сексуальной раскрепощенности.

"Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно также. Не на то смотрите, как он двигается. А на то, как танцует. Насколько он раскрепощен, насколько отдается в этот момент музыке, насколько не думает о том, как выглядит со стороны", - написала Ксения Собчак под фотографией, на которой предстала с широко раздвинутыми ногами.

При этом теледива предусмотрительно закрыла возможность оставлять комментарии под провокационным снимком. "Если ты в зажиме и вечном конфликте с самим собой, твой танец обязательно тебя выдаст", - резюмировала она.

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Всегда смотрите на то, как танцует человек
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Судя по всему Ксения знает, о чем говорит не понаслышке. Ведь совсем недавно публика лицезрела развратный танец Собчак на ее собственной свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Родители новоиспеченного мужа не выдержали столь откровенный перформанс и сбежали домой.

Напомним, Ксения Собчак устроила эротические танцы под хит Ирины Аллегровой "Войди в меня". Невеста в черном купальнике и с красной подвязкой шокировала дорогих гостей не только видом, но и телодвижениями. В окружении полуголых мужчин и красавцев в костюмах монашек телеведущая показала всю свою гибкость. Когда танцоры сбросили с себя мантии, то остались на шпильках, в кожаных штанах и портупеях. При этом, самые пикантные моменты танца сопровождали характерные звуки. А в конце номера невеста на четвереньках, изображая кошечку, подползла к краю сцены, бросая взгляды в толпу и на камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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