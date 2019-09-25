Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым

Слухи о возможных проблемах в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова курсируют в соцсетях несколько недель подряд. Публика на все лады обсуждает возможный развод актрисы и юмориста. А 23 сентября Кристина подлила масла в огонь.

Кристина Асмус появилась на ялтинском фестивале "Евразийский мост" без Гарика Харламова. Звезда представляла в Крыму новый фильм "Текст", где сыграла главную роль. Она активно общаясь с прессой и позировала фотографам.

Тогда-то поклонники и заметили, что 31-летняя актриса вышла в свет без обручального кольца. Отсутствие свадебного аксессуара на безымянном пальце Кристина даже не пыталась спрятать.

asmuskristina Мы с Гариком кольца не носили никогда

В соцсетях стали бурно обсуждать возможный развод супругов. Поклонники заметили, что пара давно не появляется вместе на публике. Кроме этого Кристина и Гарик пропали из блогов друг друга и перестали публиковать совместные снимки.

Дабы положить конец всем слухам и домыслам, Асмус выступила с официальным заявлением. "Дорогие СМИ, почему же вы только после этого фестиваля заметили меня без обручального кольца? ‍ Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить", - написала она в блоге.

Напомним, брак между Асмус и Харламовым был заключен в 2013 году. Юморист женился на актрисе после бурного романа спустя два дня после того, как развелся с предыдущей супругой. О том, что свадьба состоялась, пара заявила на фестивале Comedy club в Юрмале, с гордостью продемонстрировав округлившийся живот актрисы и обручальные кольца на пальцах. В 2014 году у Кристины и Гарика родилась дочь.