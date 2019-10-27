2019-10-27T22:07:46+03:00
Звезды

"Горе у них": Манучаров рассказал о состоянии Заворотнюк

Актер объяснил, почему родные актрисы не просят никакой финансовой помощи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер объяснил, почему родные актрисы не просят никакой финансовой помощиАктер объяснил, почему родные актрисы не просят никакой финансовой помощиФото: Мила СТРИЖ
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Вячеслав Манучаров - давний друг Анастасии Заворотнюк. Он заявил, что семья звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в вакууме по доброй воле. Актер также объяснил, почему родные актрисы, которая борется с тяжелой болезнью и находится в реабилитационном центре, не просят никакой денежной помощи.

"Никакие деньги там не нужны. Они - состоятельная семья. У них есть деньги и врачи. Им нужна только тишина, спокойствие, и чтобы их никто не трогал. Дайте зажить", - сказал Вячеслав Манучаров в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

По его словам, Настя борется изо всех сил. Ведь ей не привыкать жить на пределе возможностей. При этом ее семья держится, как может.

"Они в таком вакууме существуют. Горе у них. Страшная болезнь. Страшная болезнь просто так не дается. Это этап, который надо преодолеть. Настя пахала. А в какой-то момент забыла о здоровье. Сегодня банкет - завтра голодовка. Если откажешь, то завтра могут и не позвать", - заметил Вячеслав.

Самого же артиста до глубины души возмущают бесцеремонность и отсутствие такта у светских репортеров. Не так давно ему предлагали крупную сумму денег. "Мне позвонили, предлагали гонорар. Чтобы я приехал к дому Насти с букетом цветов. Ничего святого нет у людей, - развел руками мужчина. - Это чудовищно, что сейчас все хотят ее снимать, просят фото. Зачем лезть в ее частную жизнь? Дежурить у дома и дачи".

Он также отметил, что будет с нетерпением ждать каких-то комментариев от самой Анастасии Заворотнюк, которую очень сильно любит. "Я очень надеюсь, что Настя в скором времени даст какой-то комментарий. Давайте молиться за это, поддерживать ее", - заявил актер.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк только недавно рассказали, что актриса действительно борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!", - опровергли все домыслы близкие звезды.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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