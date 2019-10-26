Редкие фото Николая Караченцова: «Вспоминайте обо мне весело!»

Завтра Николаю Караченцову исполнилось бы 75 лет. До своего юбилея актер не дожил ровно один год и один день. Канун круглой даты по иронии судьбы совпал с годовщиной смерти народного артиста. Завтра в 15.00 на Троекуровском кладбище откроют памятник на его могиле. «Вспоминайте обо мне весело!» - таким, по словам вдовы артиста Людмилы Поргиной, было последнее желание Николая Петровича. Поэтому сегодня мы решили показать Караченцова таким, каким бы он хотел, чтобы его помнили: жизнерадостным, озорным, обворожительным…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/625939" frameborder="0"></iframe> Николай Караченцов: лучшие роли.Не стало Николая Караченцова. Народному артисту было 73 года

Семья, театр и друзья Николая Петровича предоставили нам уникальные фотографии, некоторые из них публикуются впервые.

1975 год. Гагаринский ЗАГС Москвы. Людмила Поргина и Николай Караченцов стали мужем и женой. Фото: Семейный архив Андрея Караченцова

Молодые родители Людмила и Николай купают полугодовалого сына Андрюшу. 1978 год. Фото: Семейный архив Андрея Караченцова

Кадры из фильма «Старший сын»: Николай Караченцов, Евгений Леонов, Михаил Боярский. Фото: Кадр из фильма

На съемках фильма «Пока безумствует мечта» Караченцов в роли авиатора Юрия Отверткина. Фото: Игорь ГНЕВАШЕВ

У ковбоя Билли Кинга из комедии-вестерна «Человек с бульвара Капуцинов» вместо лассо в руках оказалась сковородка. Фото: Кадр из фильма

Авторы и создатели легендарного спектакля «Юнона и Авось» отмечают его 20-летие. Слева направо: композитор Алексей Рыбников, режиссер Марк Захаров, поэт Андрей Вознесенский и Николай Караченцов в образе графа Резанова.Фото: Александр СТЕРНИН

С любимой партнершей по сцене актрисой Инной Чуриковой в спектакле театра «Ленком» «…Sorry».Фото: Александр СТЕРНИН

Караченцов был азартным автолюбителем. 28 февраля 2005 года на обледенелой дороге автомобиль, за рулем которого был актер, попал в аварию. Результат - тяжелейшая черепно-мозговая травма.Фото: Александр СТЕРНИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/675121" frameborder="0"></iframe> Умер Николай Караченцов."Для любви не названа цена"... От его голоса замирала душа у всех, от мала до велика. Народный артист Николай Караченцов умер, не дожив всего один день до своего 74-летия. Прощайте, граф Резанов!

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Ему было отведено прожить почти 74 года. Николай Петрович не дотянул до дня рождения всего один день. Утром, 26 октября актер скончался в больничной палате московской 62-й больницы. В последние минуты жизни Николай Караченцов был окружен самыми родными и любимыми. Супруга Людмила Поргина, сын Андрей, невестка и внуку успели попрощаться с дорогим человеком. (подробности)

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К сожалению, молодое поколение знает Николая Караченцова как человека, который все время болел. Страшная авария разделила его жизнь на две части. Из любимца публики, суперзвезды, красавца, спортсмена секс-символа (в свои 60 он был великолепен) он превратился в человека на инвалидной коляске с отсутствующим взглядом. Мы не хотели его отпускать. Верили, что все наладится. Не сдавалась и его жена, Людмила Поргина, которая сделала максимум для Николая Петровича. Многие упрекали женщину в том, что она пиарится на супруге, что злоупотребляет его состоянием для того, чтобы извлечь для себя какие-то бонусы. Но мы, конечно, никогда не узнаем, через что ей пришлось пройти - ухаживать за страшно больным человеком - то еще испытание. Но думаем, без нее он бы так долго не продержался. Да и в нелюбви ее точно упрекнуть нельзя. (подробности)

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