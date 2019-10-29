«Я не тратил деньги жены на другую женщину»: муж Лолиты ответил на обвинения в изменах и мотовстве

Бракоразводный процесс Лолиты с пятым мужем — тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, похоже, будет бурным. Он подал иск о разводе, она ответила встречным — требует признать брак фиктивным. По словам адвоката артистки Сергея Жорина, хотя пара и прожила девять лет в любви и согласии, Иванов с самого начала не планировал строить семейную жизнь, а преследовал другие цели. Какие — пока не разглашается.

Предварительное слушание по делу о разводе, назначенное на утро 29 октября, не состоялось: ни супруг, ни его представители в суд не явились. Жорин объяснил это тем, что Иванов на разводе пытается заработать: мол, создает шумиху, чтобы потом получить миллионные гонорары в эфире ток-шоу.

«Комсомольская правда» дозвонилась Дмитрию, чтобы расставить все точки над «i»:

- Сегодня было заседание? - удивился пока еще законный супруг Лолиты. - Но меня никто не предупреждал — я жду извещения из суда, сказали, назначат на конец месяца.

- Лолита собирается подавать встречный иск о признании брака фиктивным, слышали об этом?

- Первый раз слышу.

- Адвокат Лолиты Сергей Жорин заявил, что вступая в брак, вы не собирались создавать семью. Якобы есть доказательства.

- Понятия не имею, что они с адвокатом придумали, но пусть доказывают — никто не мешает им это делать.

- Но с вашей стороны это был настоящий брак, настоящие чувства?

- Ну конечно.

- Вы будете как-то делить совместно нажитое имущество?

- Когда мы начинали отношения, Лола сказала, что предыдущий муж воровал у нее деньги. Поэтому я настоял на том, чтобы составить брачный договор. Пошли к нотариусу и все сделали. У нас нет ни детей совместных, ни имущества. Это ни для кого не секрет.

- Говорят, что вы год содержали другую женщину на деньги жены…

- Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть? Это ложь. А всем СМИ, которые это утверждают, придется отвечать за свои слова в суде.

- Не обижаетесь на Лолиту за «фиктивный брак»?

- Я думаю, то что она делает, обернется против нее же. На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным.

- Какие у вас сейчас планы? Вы уже устроили личную жизнь?

- Я нормальный человек, сейчас закончатся суды и буду жить дальше, как и жил.

Напомним, Дмитрий Иванов и Лолита Милявская поженились в 2010 году. Ни разница в возрасте (муж младше певицу почти на 12 лет), ни разный уровень доходов супругов не смущали. Девять лет певица признавалась, что счастлива в браке, а в июле этого года неожиданно объявила о расставании. При этом сначала Лолита говорила, что виновата сама и на месте мужа она давно бы подала на развод.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

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