Юлия Барановская рассказала о болезни Андрея Аршавина

Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Отношения эффектной блондинки и футболиста начались в 2003 году, а закончились неожиданно. Спортсмен бросил возлюбленную, когда та носила под сердцем самого младшего из наследников.

После громкого и некрасивого расставания с Юлией Барановской спортсмен не видел отпрысков без малого шесть лет. Дети, по словам телеведущей смирились с исчезновением отца из их жизни, хотя и не сразу. Юля считает, что такое отношение к собственным наследникмм - признак нездоровья.

"Каждый человек, который не общается со своими детьми, он болен, болен ментально. Это тяжелое заболевание. Я искренне так считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, не все болезни длятся вечно, человек иногда выздоравливает", - рассказала телеведущая в эфире YouTube-шоу "А поговорить?".

Она поведала о том, как объясняла детям, почему папа исчез: "Я им говорила: «Это не в вас дело. Сейчас такой период у папы. Он не может вас разлюбить - это невозможно»".

В начале 2019 года Андрей Аршавин объявился и внезапно возобновил свое общение с отпрысками. Он как раз развелся с журналисткой Алисой Казьминой, которую многие знают как Алису Аршавину. После этого футболист стал активно публиковать фото с наследниками в соцсетях.

andrey.arshavin10 С Днем рождения!

Телеведущая верит в искренность чувств бывшего возлюбленного к детям. Также Барановская опровергла слова Алисы о том, что она препятствовала общению футболиста с наследниками. Звезда экрана назвала их "чушью собачьей" и заверила, что никогда не запрещала Андрею встречаться с отпрысками.

"Я отпустила его с детьми на Мальдивы вместе с ней почти на три недели. Мне было тяжело? Да. Но, это мне было тяжело, а детям с папой было прекрасно. Все. Точка. Мои переживания - это мои переживания... Моя боль - это моя боль. Моя совесть чиста. Что случилось после этого? Они прилетели из отпуска, привез детей, и с того дня он их пять с половиной лет не видел", - сказала многодетная мать.

Юлия также отметила, что принципиально не называет Аршавина бывшим мужем. "Несмотря на то что мы много лет прожили, он был мой сожитель. Хочу, чтобы все, кто сожительствуют сейчас, поняли, что они вообще не гражданские мужья и жены друг другу, а сожители. Я принципиальная теперь", - отметила телеведущая.

Напомним, Юлия Барановская и Андрей Аршавин начали встречаться в 2003 году. В 2005 году на свет появился их первенец Артем. В 2008 девушка родила дочь Яну, а в 2012-м - сына Арсения. Рождение третьего ребенка Аршавин уже не застал, так как ушел от Юлии, когда она была беременна.