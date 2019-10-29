"Выйду на сцену и скажу такой тост, что все сдохнут": Юлия Барановская раскрыла детали своей свадьбы

Юлии Барановской то и дело приписывают романы с разными мужчинами. А не так давно многодетную мать и вовсе выдали замуж в Камбодже. Телеведущая на светских хроникеров зла за сплетни не держит. Ведь экс-возлюбленная Андрея Аршавина точно знает, что свадьба от нее никуда не убежит.

После расставания Юлии Барановской с Андреем Аршавиным в прессе с завидным постоянством сватают звезду за разных известных мужчин. Телеведущая не имеет ничего против таких слухов. Главное для нее, чтобы человек, с которым ей приписывают роман, был свободен. "Когда же касается людей, у которых есть семья и дети, вот тогда это за гранью. Когда это касается Галкина, Гордона или Васильева. От последнего я вообще два года уже беременна", - со смехом рассказала телеведущая Ирине Шихман в эфире программы "А поговорить?"

По словам Барановской, страждущая публика готова связать ее даже с мимо проходящим мужчиной. Это касается и мнимых беременностей: "Ну я ж не слон, чтобы два года носить ребенка...".

Развеяла многодетная мать и еще один миф о себе. Многие говорили о том, что она стала знаменитой назло Аршавину. Однако Барановская подчеркнула, что никогда не хотела доказывать что-либо отцу своих детей. "Это до сих пор говорят и пишут. Когда мне говорят: «Ты доказала, после развода рванула, стала известная…». У меня не было этой цели!", - призналась она.

Телеведущая уверена, что большинство союзов распадается из-за неправильно заложенного отношения к противоположному полу. Поэтому сейчас она делает все, чтобы ее сыновья не боялись брать на себя ответственность. "Я бьюсь за то, чтобы воспитывать настоящих мужчин. Я никогда не решаю за старшего сына, куда мы с ним пойдем. Ответственность в мужчине нужно воспитывать с пеленок!", - считает знаменитость.

При этом Юля призывает женщин никогда не забывать о себе и не скрывает - она мечтает выйти замуж. По ее словам, в свое время Аршавин сделал ей предложение, но тогда она была беременна старшим сыном и уговорила Андрея подождать. Потом, по ее словам, момент был упущен. "Я не могу сказать, что мне не предложили выйти замуж или не хотели жениться. Мне предлагали. Я уверена, что если женщина хочет, чтоб на ней женились, на ней женятся", - уверена она.

Сейчас Юля готова стать женой официально. "Я хочу свадьбу! Хочу альбом со свадебными фотографиями. Платье хочу выбирать. И я этого не стесняюсь! И платьев у меня будет много. И она будет нереально крутая. И все мои друзья будут рыдать от счастья. Я выйду на сцену и скажу такой тост, что все сдохнут", - поделилась деталями грядущего торжества Юлия Барановская.