2019-10-30T01:10:55+03:00
Экономика

В России выросло число миллионеров в 2019 году

Откуда они берутся, если экономика почти не растет, а половине страны хватает денег лишь на еду и одежду?
Елена АРАКЕЛЯН
Поделиться:
Откуда они берутся, если экономика почти не растет, а половине страны хватает денег лишь на еду и одежду? Фото: Артем Геодакян/ТАССОткуда они берутся, если экономика почти не растет, а половине страны хватает денег лишь на еду и одежду? Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

По сравнению с прошлым годом в России резко выросло количество долларовых миллионеров и миллиардеров. Было миллионеров в середине 2018 года 172 тысячи, нынче стало почти в 1,5 раза больше - 246 тысяч. Население целого города размером с Таганрог. Число долларовых миллиардеров увеличилось в той же пропорции - и тоже почти в 1,5 раза, с 74 человек до 110.

Таковы данные доклада Global Wealth Report, который ежегодно готовит швейцарский банк Credit Suisse.

А вот еще новость от журнала Forbes. Состояние богатейших женщин России тоже резко выросло. Все предыдущие годы, когда Forbes пересчитывал капиталы наших дам, миллиардерша у нас была только одна - небезызвестная Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Теперь миллиардное состояние (причем не в рублях, а в долларах) обнаружилось еще у одной бизнесвумен - основательницы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук.

И при этом нам рассказывают, что у нас в экономике стагнация, экономического роста почти нет?

Нет денег на мебель

Новость о приумножившихся у нас миллионерах и миллиардерах с миллиардершами совпала с другой: почти половина семей (49,4%) может позволить себе купить только еду и одежду. На товары длительного потребления - мебель, бытовую технику - средств уже нет.

Тут, правда, тоже есть подвижки. Число тех, кому и на одежду денег не хватает или вообще даже на еду их нет (см. графику), за год несколько уменьшилось. Как объясняют эксперты, за счет этого подросла категория тех самых чуть менее бедных, которые могут себе позволить еду и одежду, но не тянут все остальное.

Вообще данные Росстата неутешительны: доходы ниже прожиточного минимума у нас имеют 18,6 млн человек. То есть более 12% населения страны живут за гранью бедности.

За счет того, что не растут доходы у самых бедных, они и растут у богатых. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

За счет того, что не растут доходы у самых бедных, они и растут у богатых.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Неужели грабят?

Народное мнение простое: нас грабят, отбирают последнюю копейку. За счет того, что не растут доходы у самых бедных, они и растут у богатых. Правда, не очень понятно: как все-таки это может происходить при весьма символическом росте нашей экономики - что отбирать-то?

- Тут надо понимать, как считаются эти капиталы. Фондовый рынок у нас действительно растет, растут в цене акции компаний, которыми владеют наши олигархи, вот и получается, что они становятся богаче, - объясняет директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - Это не то чтобы исключительно виртуальный рост. Акции можно продать и получить вполне реальные деньги. Но в то же время этот рост совершенно не означает, что эти предприятия стали чего-то больше производить. Это исключительно показатель того, что нынешняя экономика носит во многом спекулятивный характер: реального роста нет, а капиталы увеличиваются.

- У нас было несколько этапов «амнистии капиталов» - долларовые миллионеры стали «белее» и заметнее. Правда, нашей экономике это не помогло - инвестиции, наоборот, уменьшились, - высказал свою версию на Радио «КП» (fm.kp.ru) экономист Денис Ракша. - Наши миллиардеры - это, как правило, бизнесмены. Деньги, которые зарабатывает их предприятие, можно потратить тремя способами: повысить зарплаты, выплатить дивиденды акционерам, направить на развитие - что-то построить, закупить новое оборудование, захватить какие-то новые рынки. Сейчас в основном деньги тратятся лишь вторым способом - на дивиденды. За счет этого в том числе и растут миллионные состояния. Зарплаты не повышаются, но главное - у наших бизнесменов совершенно нет интереса к инвестициям. И это главное зло, потому что были бы инвестиции - был бы и рост экономики, росли бы зарплаты и уменьшалось бы число бедных.

О причинах этого зла экономисты уже охрипли спорить. В их числе называется и «кошмаренье» бизнеса, и отсутствие гарантий защиты инвестиций, и излишнее регулирование экономики...

Лучше не сравнивать?

Какие бы объяснения ни давались, налицо еще один факт. Возьмем цифры из того же доклада Global Wealth Report. В руках 10% самых обеспеченных наших граждан - 83% всего личного богатства в стране. По этому показателю мы обогнали даже Штаты - там на самых богатеньких приходится 76% благосостояния. В Китае этот показатель - 60%, а в европейских странах - еще ниже.

Неудивительно, что при таком уровне неравенства небогатым людям в нашей стране кажется, что они беднеют. Даже тогда, когда они разбогатели на три рубля и из категории совсем бедных перешли в категорию тех, кто может позволить себе не только еду, но и одежду. Есть ведь с кем сравнивать!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Откуда в России так много долларовых миллионеров, если с экономикой все плохо

Очень состоятельными людьми можно полностью заселить город вроде Сыктывкара

Хорошо живем! За год в России резко выросло число долларовых миллионеров — 264 тысяч человек против 172 тысяч - в прошлом году. Приросли мы и миллиардерами — 110 россиян (в 2018-м было 74). Богачей по всей планете подсчитал солидный швейцарский банк Credit Suisse. (подробности)

ЕЩЕ

Россия стала чемпионом мира по неравенству: Три процента граждан владеют почти всем капиталом страны

Экономисты прокомментировали "КП", как уменьшить пропасть между горсткой богатых и океаном бедных

Три процента самых богатых россиян владеют 92% всех срочных вкладов и 89% финансовых активов страны. Таковы данные исследования Высшей школы экономики и Внешэкономбанка, которое публикует "Коммерсант". (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Народные облигации: все что нужно знать инвестору
С сентября этого года Минфин разместил новый выпуск так называемых «народных облигаций». Теперь каждый россиянин может дать государству в долг и получить взамен хороший доход в ближайшие три года. Даем подробную инструкцию, как воспользоваться
Верона, где встречает нас реальность
XII Евразийский экономический форум собрал в конце прошлой недели в итальянской Вероне более 1200 человек, представляющих компании и организации из 41 страны со всех континентов, политических и общественных деятелей, экспертов, дипломатов, журналистов
Новости 24
Москва примет ответные меры после высылки дипломата РФ из Болгарии
В Минобороны Турции опровергли планы Анкары купить российские Су-35
Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на торги забытое платье Леди Гаги
"Пятая победа подряд в КХЛ": "Спартак" обыграл "Йокерит" со счетом 4:2
Пенс заявил, что Штаты не допустят контроля РФ или Ирана над нефтяными месторождениями Сирии
Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35 над Балтикой
У офиса Зеленского проходит митинг националистов против разведения сил в Донбассе
Синоптики предупреди московских водителей о гололедице
Минобороны РФ: Москва выполнила задачи российско-турецкого меморандума по Сирии
Летевший из Лондона в Бангкок самолет экстренно сел в Домодедово
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Напавший на мечеть Байонна хотел отомстить за пожар в Нотр-Дам де Пари
Зеленского встретили в Мариуполе песней «я же не лох»
В День народного единства москвичам пообещали температурные рекорды
Ученые назвали самый вредный для здоровья и окружающей среды продукт
В Москве в вечерний час-пик 29 октября пробки достигли девяти баллов
Умер руководивший затоплением станции «Мир» академик Николай Анфимов
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов из зоны операции в Сирии
Медведев предложил проверять доходы заемщиков через Госуслуги
Руки прочь: домашние питомцы взяли под охрану беременную хозяйку
С 1 июня расширят список услуг с использованием Единой биометрической системы
Премьер Ливана объявил об отставке из-за беспорядков в столице
Транспортный налог на Вологодчине снизят почти в два раза