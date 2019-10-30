В России выросло число миллионеров в 2019 году

По сравнению с прошлым годом в России резко выросло количество долларовых миллионеров и миллиардеров. Было миллионеров в середине 2018 года 172 тысячи, нынче стало почти в 1,5 раза больше - 246 тысяч. Население целого города размером с Таганрог. Число долларовых миллиардеров увеличилось в той же пропорции - и тоже почти в 1,5 раза, с 74 человек до 110.

Таковы данные доклада Global Wealth Report, который ежегодно готовит швейцарский банк Credit Suisse.

А вот еще новость от журнала Forbes. Состояние богатейших женщин России тоже резко выросло. Все предыдущие годы, когда Forbes пересчитывал капиталы наших дам, миллиардерша у нас была только одна - небезызвестная Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Теперь миллиардное состояние (причем не в рублях, а в долларах) обнаружилось еще у одной бизнесвумен - основательницы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук.

И при этом нам рассказывают, что у нас в экономике стагнация, экономического роста почти нет?

Нет денег на мебель

Новость о приумножившихся у нас миллионерах и миллиардерах с миллиардершами совпала с другой: почти половина семей (49,4%) может позволить себе купить только еду и одежду. На товары длительного потребления - мебель, бытовую технику - средств уже нет.

Тут, правда, тоже есть подвижки. Число тех, кому и на одежду денег не хватает или вообще даже на еду их нет (см. графику), за год несколько уменьшилось. Как объясняют эксперты, за счет этого подросла категория тех самых чуть менее бедных, которые могут себе позволить еду и одежду, но не тянут все остальное.

Вообще данные Росстата неутешительны: доходы ниже прожиточного минимума у нас имеют 18,6 млн человек. То есть более 12% населения страны живут за гранью бедности.

За счет того, что не растут доходы у самых бедных, они и растут у богатых.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Неужели грабят?

Народное мнение простое: нас грабят, отбирают последнюю копейку. За счет того, что не растут доходы у самых бедных, они и растут у богатых. Правда, не очень понятно: как все-таки это может происходить при весьма символическом росте нашей экономики - что отбирать-то?

- Тут надо понимать, как считаются эти капиталы. Фондовый рынок у нас действительно растет, растут в цене акции компаний, которыми владеют наши олигархи, вот и получается, что они становятся богаче, - объясняет директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. - Это не то чтобы исключительно виртуальный рост. Акции можно продать и получить вполне реальные деньги. Но в то же время этот рост совершенно не означает, что эти предприятия стали чего-то больше производить. Это исключительно показатель того, что нынешняя экономика носит во многом спекулятивный характер: реального роста нет, а капиталы увеличиваются.

- У нас было несколько этапов «амнистии капиталов» - долларовые миллионеры стали «белее» и заметнее. Правда, нашей экономике это не помогло - инвестиции, наоборот, уменьшились, - высказал свою версию на Радио «КП» (fm.kp.ru) экономист Денис Ракша. - Наши миллиардеры - это, как правило, бизнесмены. Деньги, которые зарабатывает их предприятие, можно потратить тремя способами: повысить зарплаты, выплатить дивиденды акционерам, направить на развитие - что-то построить, закупить новое оборудование, захватить какие-то новые рынки. Сейчас в основном деньги тратятся лишь вторым способом - на дивиденды. За счет этого в том числе и растут миллионные состояния. Зарплаты не повышаются, но главное - у наших бизнесменов совершенно нет интереса к инвестициям. И это главное зло, потому что были бы инвестиции - был бы и рост экономики, росли бы зарплаты и уменьшалось бы число бедных.

О причинах этого зла экономисты уже охрипли спорить. В их числе называется и «кошмаренье» бизнеса, и отсутствие гарантий защиты инвестиций, и излишнее регулирование экономики...

Лучше не сравнивать?

Какие бы объяснения ни давались, налицо еще один факт. Возьмем цифры из того же доклада Global Wealth Report. В руках 10% самых обеспеченных наших граждан - 83% всего личного богатства в стране. По этому показателю мы обогнали даже Штаты - там на самых богатеньких приходится 76% благосостояния. В Китае этот показатель - 60%, а в европейских странах - еще ниже.

Неудивительно, что при таком уровне неравенства небогатым людям в нашей стране кажется, что они беднеют. Даже тогда, когда они разбогатели на три рубля и из категории совсем бедных перешли в категорию тех, кто может позволить себе не только еду, но и одежду. Есть ведь с кем сравнивать!

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