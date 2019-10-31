Разбитый инсультом Борис Моисеев тратит всю пенсию на прислугу

Девять лет назад эпатажного Бориса Моисеева разбил инсульт. Все сбережения певца ушли на его лечение. Сейчас 65-летний артист почти не говорит и не может передвигаться без помощника. А недавно в прессе появились сообщения о том, что Моисеев чуть ли не при смерти. Якобы певец составил завещание и почти не выходит из своей столичной квартиры.

- Никакого завещания он не составлял. Еще писали, что Боря распродает имущество, поскольку ему жить не на что. Все это чушь! - сообщил «КП» директор Моисеева Сергей Горох. - Да, Борис продал дом в Барвихе. Но он его продал за год до болезни. Ему не нравилось жить за городом. У Бориса есть шикарная 120-метровая квартира в центре Москвы на Краснопролетарской. Он там в основном и живет.

- Один?

- Почему один? Ему горничная помогает. За ним ухаживает и за квартирой приглядывает. И еще у Бориса есть квартира в Болгарии, в одном доме с Лолитой Милявской. Остались у него и апартаменты в Юрмале (они оцениваются риэлторами в 15 млн рублей. - Ред.), неподалеку от дома Лаймы Вайкуле. Там Боря проводит лето. И сейчас, кстати, собрался на пару недель в любимую Юрмалу.

- Говорят, там у него дорогая обстановка. А на стене висит голова, инкрустированная бриллиантами.

- Вот вы сейчас напишете про бриллианты, и эту голову вместе с квартирой вынесут (смеется). Нет там никаких драгоценностей, стразы обычные.

Сентябрь 2018 года. Борис Моисеев на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

- На сцену он не планирует возвращаться?

- Нет. Борис отдыхает, лечится, живет как обычный пенсионер. За ним постоянно наблюдают врачи, с которыми он занимается специальными упражнениями. Принимает гостей в своей московской квартире и сам ходит в гости.

- И какая у него пенсия, если не секрет?

- 25 тысяч рублей. Плюс он недавно начал получать доплату к пенсии как заслуженный артист России - 30 тысяч рублей. Для него эти деньги приличное подспорье. Ему вполне хватает, чтобы платить зарплату помощнице. Плюс рядом Алла Борисовна и Неля Кобзон, которые всегда с ним на связи и не раз помогали ему финансово.

Борис Моисеев в Юрмале в кругу друзей, июль 2019 года. Фото: instagram.com/bmoiseevpro

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Главная наследница - Кристина Орбакайте?

В закулисье давно обсуждают последнюю волю Моисеева. Близких родственников у певца нет, поэтому еще до несчастья артист намеревался отписать часть своей элитной недвижимости Кристине Орбакайте. Борис всегда говорил, что относится к ней как к дочери. Алла Борисовна не раз доверяла Моисееву приглядывать за дочкой, пока была на гастролях. Когда певца разбил инсульт, Орбакайте взяла его танцоров к себе в балет, чтобы они не остались без работы. Да и Алла Борисовна постоянно навещала артиста в больнице, приносила ему теплые домашние котлеты собственноручной лепки.

- Если Боря действительно составил завещание в пользу Кристины, это своеобразный жест благодарности Алле Борисовне, в свите которой он всегда был, - считает промоутер Евгений Морозов, генеральной директор компании «РУ-концерт». - Понятно, что у Кристины двадцать пять таких квартир, зачем ей они? Но Боря таким образом хочет сказать Алле Борисовне и Кристине спасибо.

- И все же миллионы и все эти квартиры Моисеев заработал благодаря другой великой женщине - Людмиле Марковне Гурченко, - убежден продюсер Евгений Морозов. - Он был обычном танцором, получал за выход 700 долларов, 400 забирал себе, остальные отдавал своим девочкам из подтанцовки. Но потом появилась песня «Петербург - Ленинград», и он уговорил Людмилу Гурченко спеть дуэтом. На Моисеева свалилась слава, он озолотился, купил все эти квартиры. А потом Людмила Марковна его возненавидела. Ее буквально трясло, когда кто-то упоминал имя Моисеева! Просто добрые люди рассказали Гурченко, как Моисеев продавал их дуэт на корпоративы, а сам приезжал туда один, говорил, что его партнерша внезапно заболела. Не хотел с ней деньги делить. Гурченко не смогла его простить.

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