"Пила виски прямо на сцене": поведение Наргиз на "пьяном" концерте вызвало оторопь

После того, как Максим Фадеев прекратил сотрудничество с Наргиз Закировой, певица отправилась в свободное плавание и уехала на гастроли по городам и весям нашей необъятной Родины. Однако не везде бывшую участницу шоу "Голос" встречают с распростертыми объятьями.

Наргиз Закирова отправилась в тур по России. Гастроли стартовали 3 октября и охватят 20 городов. На днях певица дала большой концерт в Уссурийске. В зале Дома офицеров яблоку негде было упасть. Набитый до отказа зрительный зал с радостью ждал 49-летнюю звезду. Однако ценителей прекрасного постигло разочарование. Концерт начался с задержкой. А потом и вовсе началось что-то странное.

Очевидцы утверждают, что Наргиз вышла на сцену с бутылкой виски. Многие также были шокированы матерным репертуаром артистки. Кроме того, звезда попросила людей спуститься с балконов и пересесть поближе, чтобы "устроить кураж".

"Когда она вышла на сцену с бутылкой виски, мы поняли, что что-то не так. Она начала выплескивать негатив, жаловаться на свои проблемы. Вместо своих известных песен пела какой-то рок с матами. Зрители были в шоке", - пожаловалась одна из зрительниц

Во время выступления раздосадованные зрители начали покидать зал. К концу мероприятия он пустовал на треть, пишет UssurMedia.ru. "Концерт - хаос, Наргиз постоянно пила виски. Ушли разочарованными, не стали дожидаться конца", - рассказал в интервью изданию один из местных жителей, пришедших с супругой на концерт.

ussurmedia На сцене Дома офицеров в Уссурийске выступила известная певица Наргиз

"Честно - полный отстой. Ни одной своей песни. Все с матами. Музыканты лучше играли, чем она пела", - охарактеризовал выступление артистки местный житель.

"Пела песни Пугачевой, песню на татарском языке. Устроила какой-то стенд-ап. Потом она стала просить зрителей пересесть поближе, спустится с балконов и устроить кураж. Было видно, что артистка не трезва. Соболезную Владивостоку, который будет ее слушать следующим", - разводит руками еще один зритель.

Правда, нашлись и те, кто не поддержали волну негатива, обрушившуюся на Наргиз. Многие напомнили, что Закирова была настоящей рок-певицей до творческого союза с Фадеевым и сейчас она возвращается к своим истокам. "Она рок, а не попса, ходите на Бузову тогда!", "Наргиз в начале выступления сразу предупредила, что это будет абсолютно другой формат и не все поймут. Да, была одна песня с нецензурной лексикой, но перед ее началом артистка предупредила об этом. Да, она пила виски прямо на сцене, а не прячась за кулисами, как это делают другие звезды", "Две песни были с матами - это правда. Но пьяной она не была. Человек работал на разрыв - молодец", - делятся эмоциями зрители.

Напомним, известие о том, что Максим Фадеев прекратил сотрудничество с певицей Наргиз стало громом среди ясного неба для всех фанатов артистки. Звездный промоутер Сергей Лавров заявил, что с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "КП".

Кроме этого появились слухи о том, что якобы Ольга Серябкина вдрызг разругалась с Наргиз и упросила Фадеева выгнать эпатажную певицу. С другой стороны, поклонники продюсера утверждают, что конфликт спровоцировала именно Наргиз. Якобы певица слишком зазвездилась.

Фадеев в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" объяснил, что сам принял решение попрощаться с певицей. "Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил", - отметил Фадеев. Он признался, что работа с Закировой могла продлиться еще два года, но та вынудила его пойти на кардинальные меры. "Я мог его не расторгать, но принял решение прекратить сотрудничество", - заявил продюсер.