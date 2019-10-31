Ирина Шейк в прозрачной блузке и экстремальном мини дала жару на модном показе

Ирина Шейк в Вероне посетила модный показ новой коллекции бренда нижнего белья под названием "Кабаре". В то время, как модели дефилировали по подиуму со светильниками на голове, повторяя стилистику развлекательного заведения, все взгляды публики были прикованы к русской красавице. 33-летняя манекенщица стала главной звездой вечера.

Бывшая возлюбленная Брэдли Купера восхитила присутствующих откровенным нарядом. Ирина Шейк для выхода в свет выбрала прозрачную рубашку с глубоким декольте, экстремальное мини и сапоги-чулки на шпильке. Чтобы подчеркнуть талию, она дополнила наряд широким кожаным поясом. Звезда подиума собрала волосы в пучок. Дополняла роскошный образ маленькая белая сумка-багет на коротком ремне.

shaykki Ирина Шейк произвела фурор сексуальным нарядом

Наряд Шейк помогли подобрать стилист Марк Эрам. Он уже не первый год сотрудничает с Ириной. В этот вечер от нее было просто не отвести глаз.

Рядом с Шейк находились звезда сериала "Секс в большом городе", 54-летняя Сара Джессика Паркер, итальянская инстадива, 32-летняя Кьяра Ферраньи и Надежда Савкова, которая также работает моделью. Звездные подруги были рады встрече. Они поприветствовали друг друга нежными поцелуями.

shaykki Ирина Шейк, Сара Джессика Паркер и Кьяра Ферраньи

Во время показа Ирина сидела в первом ряду. Звезда не скрывала своего восторга от происходящего на подиуме. Она громко хлопала и активно обсуждала с соседками новую коллекцию.

shaykki Ирина Шейк затмила моделей на подиуме

Поклонники при виде Шейк пришли в восторг. Они оценили стильный образ модели. Многие подчеркнули, что Ирина выглядела очень стильно и женственно, несмотря на откровенный наряд. "Наша Ирча дала жару", "Роскошная", "Сексапильно и со вкусом", "Как Бог мог создать настолько красивую женщину?", "Ирина затмила всех вокруг", "Образ просто огонь", "Сразу видно, что супермодель", "Вы очень красивая!", "Моя королева", "Вы восхитительны", "Как ты можешь быть такой красивой!", - комментируют обыватели.