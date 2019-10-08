"Брэдлик чахнет без Шейк": располневший Купер перестал следить за собой

Прошло несколько месяцев после разрыва Брэдли Купера и Ирины Шейк. И если 33-летней топ-модели расставание с возлюбленным пошло на пользу - манекенщица прекрасно выглядит, много путешествует и щеголяет в роскошных нарядах по подиуму, то 44-летний актер за это время заметно сдал.

Папарацци подловили Брэдли Купера во время прогулки по Нью-Йорку. Судя по фото, голливудская знаменитость перестала следить за собой. Актер выглядит подавленным и заметно постаревшим. Он располнел, да и одет небрежно. Из-под нежно-голубого блейзера, натянутого на животе, торчала футболка, которая выскочила из мятых штанов.

Однако поклонников привлек не только "пивной" живот Купера и его общая помятость. Не оценили они и его новый образ. Актер зализал волосы в стиле ретро. Хорошо, хоть усы сбрил и бороду. А то недавно был совсем заросшим.

"Он выглядит как чей-то дядя-извращенец", "Брэдли Купер не пойми на кого похож", "Брэдлик чахнет без Шейк. Так ему и надо!", "К какой роли он готовится?", "Какой-то он неприятный", "Брэдли, бро, ты заметно сдал", "Выглядит пугающе", "Зачем Ирчу бросил, чувак?", "Захирел братан", - комментируют интернет-активисты.

Но нашлись и те, кто пожалел артиста: "Слабо представляю, что его дома контролировала жена. Вот прям не верю, что Ира ему готовила полезную пищу и не разрешала пить-курить, гоняя в спортзал", "Купер Ирине не пара. Он звезда, а она провинциалка. Он успешный и состоятельный, ему жена не особо нужна. Жена только проблем добавляет".

Напомним, в начале лета появились слухи, что Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались после четырех лет отношений. Первое время поклонники отказывались верить сплетням, но все указывало на то, что это правда. Модель перестала выходить в свет с возлюбленным, а также переехала жить в Нью-Йорк вместе с дочкой Леей, которой в марте 2019 года исполнилось два года. Ходили слухи, что причиной разрыва отношений стала мама актера, с которой русская красавица так и не смогла подружиться. Не секрет, что Купера многие зовут "маменькиным сынком". Без участия в своей жизни Глории он не может принять ни одного важного решения. Брэдли во всем прислушивается к авторитетному мнению родительницы, в том числе и в любовных делах.

Кстати, ходили слухи, что Брэдли закрутил роман с певицей Леди Гагой. Россияне, узнав об этом, устроили так называемый "гагачат". Там кипели нешуточные страсти. Пользователи оставляли огромное количество комментариев, рассуждая о перипетиях в любовном треугольнике. Россияне были недовольны тем, что Брэдли Купер ушел жить к американской певице от красавицы-модели, бросив двухлетнюю дочку.