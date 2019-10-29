2019-10-29T15:19:34+03:00
Звезды

"Кому она посвящает новые треки?": бывший муж посмеялся над Бузовой

Дмитрий Тарасов дал откровенное интервью о жизни с певицей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дмитрий Тарасов посмеялся над Ольгой Бузовой.Дмитрий Тарасов посмеялся над Ольгой Бузовой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Дмитрий Тарасов и Олга Бузова расстались более трех лет назад. С тех пор жизни обоих кардинально изменились. Из простой ведущей шоу "Дом-2" Ольга превратилась в настоящую звезду. А футболист счастлив в браке с моделью Анастасией Кстенко. В скором времени супруга родит ему второго ребенка. На днях Дмитрий дал откровенное интервью, в котором сообщил, что не выселял певицу из квартиры во время развода. Бывший игрок "Локомотива" также поделился деталями брачного договора с поющей ведущей.

"Выкидывал ли я ее из квартиры с помощью кавказцев и чеченцев? Нет, конечно. Я добряк по жизни. С Олей у нас был брачный договор. У меня не было с ней проблем. Я сказал: «Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи столько тебе нужно»", - заявил Дмитрий Тарасов в интервью YouТube-каналу "Всему Головин".

По словам футболиста, потом "началась грязь" со стороны Бузовой. "Машину я забрал только после того, как начались оскорбления в адрес моей семьи. По контракту эта машина и была моя", - разоткровенничался спортсмен.

Он прекрасно понимал, что развод может быть на руку Бузовой. "А то, что говорят фанаты Оли в мой адрес, меня не интересует", - рассказал Тарасов.

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Ответил спортсмен и на вопрос о том, что делает, когда слышит по радио пение бывшей. "Когда я попадаю на ее песни по радио, то переключаю их. Кому она посвящает новые треки? Не знаю", - пожал плечами полузащитник с улыбкой на лице.

Напомним, ранее Ольга Бузова разоткровенничалась с участниками передачи "Вопросы взрослым". Поющая рассказала о том, что чувствует к своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову. "Я не могу сказать, что я что-то чувствую к нему. Я занимаюсь своей жизнью, не слежу за его жизнью уже давно. Я простила и отпустила его", - заявила она.

Певица с улыбкой предложила присутствующим в зале детям самим узнать у Дмитрия, что чувствует он: "Вы лучше ему задайте вопрос, что он испытывает, когда видит меня не только в социальных сетях, а в каждом утюге, в каждой программе".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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