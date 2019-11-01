2019-11-01T23:08:03+03:00
Звезды

"Превратила жизнь в ад": дочери разоткровенничались о наркозависимости Деми Мур

56-летняя актриса даже не пытаясь возразить или оправдаться перед наследницами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Пагубное пристрастие 56-летней актрисы больно ударило по ее дочерямПагубное пристрастие 56-летней актрисы больно ударило по ее дочерямФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не так давно Деми Мур сделала откровенные признания о своей личной жизни. В автобиографической книге "Наизнанку" голливудская звезда рассказала правду об отношениях с мужчинами и наркозависимости. Пагубное пристрастие 56-летней актрисы больно ударило по ее дочерям.

В браке с актером Брюсом Уилиссом актриса родила троих дочерей: Румер, Скаут и Таллулу. Девушки в эфире на шоу Red Table Talk вспомнили об ужасах жизни с матерью-наркоманкой. Деми Мур пыталась бороться с зависимостью, но несколько раз срывалась.

"Мама превратила нашу жизнь в ад. Это было очень тяжелое время. Как будто солнце зашло и появился монстр", - сказала младшая дочь актрисы. Она отметила, что в такие периоды поведение матери было непредсказуемым: "У нее менялась манера речи, бегали глаза, она становилась более жестокой и агрессивной".

"Это было неприятно и странно", - согласилась с сестрой Румер. По словам Таллулы, зависимость матери ее очень расстраивала. "Это была не та мама, с которой мы выросли, а совершенно чужой человек. Приходилось обращаться с ней, как с ребенком, и очень осторожно разговаривать, чтобы не разозлить", - добавила она.

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Wow I finally looked related to my (wildly talented, ageless, literary phenomenon, Scorpio bombshell mom now!)
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По словам девушек, под воздействием препаратов актриса становилась настолько агрессивной и неуправляемой, что они начинали бояться ее. Наследницы звезды быстро научились вычислять моменты, когда мама находилась "под веществами" по ее поведению. Деми становилась резкой и грубой, а ее глаза всегда были полуприкрыты, как будто она дремлет.

Примечательно, что во время исповеди девушек Деми Мур была рядом. Она сохраняла молчание, не пытаясь возразить или оправдаться перед наследницами.

Стоит отметить, что ранее актриса признавалась, что расставание с Эштоном Катчером настолько подкосило ее, что она начала употреблять наркотики и не могла найти в себе силы оставить зависимость в прошлом. Тогда она сидела без работы, поссорилась с друзьями, а дочери едва не отвернулись от нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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