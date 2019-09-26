Эштон Катчер эмоционально отреагировал на обвинения Деми Мур в изменах

Откровения Деми Мур о личной жизни произвели эффект разорвавшейся бомбе. Который день англоязычные пользователи соцсетей обсуждают мемуары 56-летней актрисы, в которых она рассказала в том числе и об изменах бывшего супруга Эштона Катчера.

Сам актер поначалу хранил молчание. Однако спустя несколько дней все же решил расставить все точки над i. "Я уже собирался нажать кнопку, чтобы опубликовать язвительное сообщение, но, когда увидел моего сына, дочь и жену, удалил его", - написал 41-летний Эштон Катчер в своем Twitter.

Однако позже решил внести ясность в происходящее. Он разместил еще один твит, в котором пообещал рассказать правду тем, кто попросит его об этом. Для этого все желающие должны прислать актеру сообщение.

demi.moore Деми Мур была замужем за Эштоном Катчером шесть лет

Для этих целей Эшион разместил номер своего проекта Community, которым ранее неоднократно делился с поклонниками. Всех позвонивших по нему ждет автоматический ответ. В нем Катчер просит оставить свой номер телефона, чтобы ответить лично.

demi.moore Деми Мур рассказала об изменах бывшего супруга Эштона Катчера

Напомним, в автобиографической книге "Наизнанку" Деми Мур описала совместную жизнь с Эштоном Катчером, замужем за которым она была с 2005 по 2011 год. В частности, актриса рассказала о депрессии, пристрастии к алкоголю и злоупотреблении сильнодействующими обезболивающими препаратами, а также сексе втроем. Она также поведала о том, что Эштон после секса втроем изменил ей с девушкой по имени Бритни Джонс прямо у них дома в Лос-Анджелесе, в то время как она была в Нью-Йорке и снималась в фильме "Родственнички". Затем, по словам Деми, он снова ее предал. Следующей его любовницей стала 22-летняя Сара Лиль. Это случилось на холостяцкой вечеринке друга Катчера Дэнни Мастерсона в Сан-Диего.