Стало известно, кто в 15 лет изнасилован Деми Мур

Деми Мур не так давно шокировала публику признанием о том, в 15-летнем возрасте стала жертвой изнасилования. Теперь же стало известно имя ее обидчика.

Знакомый Деми Мур заявил, что насильником звезды Голливуда оказался бизнесмен и владелец популярного ночного клуба La Cage Aux Folles в Лос-Анджелесе Василий Думас, пишет Mirror. В его заведение часто наведывались Элтон Джон, Мишель Пфайфер, Сильвестр Сталлоне и другие селебрити.

48-летний мужчина, которого в узком кругу все знали по имени Вал Дюм, познакомился с мамой будущей актрисы Вирджинией Кинг в ресторане "Мирабель", куда родительница и дочь часто ходили обедать. Заведение принадлежало бизнесмену.

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Думасу настолько понравилась Деми, что он стал преследовать девочку в школе. Позже, мужчина проник в ее комнату и изнасиловал, заплатив матери актрисы 500 долларов. Родительница продала девственность дочери, чтобы купить алкоголь. Мур утверждает, что мать отдала ему ключи от квартиры в тот злополучный день.

Через неделю после инцидента насильник как ни в чем не бывало подошел к Деми и спросил: "Каково это, знать, что твоя мать продала тебя за 500 долларов?".

Инсайдер также сообщил, что близкие друзья и бизнес-партнеры Думаса не были в курсе его встречи с несовершеннолетней. Однако сейчас доказать правдивость обвинений актрисы невозможно, поскольку Василий Думас умер в 1997 году в возрасте 68 лет.

Напомним, в апреле 2019-го Деми Мур выпустила автобиографическую книгу "Наизнанку", в которой рассказала о сложных отношениях с матерью и тремя мужьями - Фредди Муром, Эштоном Катчером и Брюсом Уиллисом, выкидыше и передозировке наркотиками. Деми заявила, что ее бывший муж Эштон Катчер, вынудил ее заняться групповым сексом, а после неоднократно изменял ей. Он, в свою очередь, недавно опубликовал пост в Twitter, в котором дал понять, что все слова Мур - ложь.