"С ногами происходит что-то странное": Викторию Боню подвела прозрачная юбка

Виктория Боня озадачила поклонников странным видом. Модель в последнее время сильно исхудала, а на одном из последних снимков что-то странное произошло с ее ногами.

Виктория Боня активно ведет блог. Звезда "Дома-2" постоянно размещает видео и фото модных образов, а также делится с подписчицами секретами красоты. Публика завидует стройной фигуре Виктории и постоянно интересуется, что их любимица делает для того, чтобы быть в такой прекрасной форме.

В ответ не так давно знаменитость пожаловалась, что не рада свой худобе. Кроме этого она никак не может набрать вес.

А на днях звезда и вовсе напугала странным фото. Боня выложила снимок, на котором предстала в стильном черном платье с прозрачной юбкой и умопомрачительным декольте.

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В кадре Виктория сидит на бархатной софе и игриво крутит в руке локон. И если пышный бюст девушка прикрыла рукой, то прозрачная юбка сыграла с 39-летней знаменитостью злую шутку, испортив ее ноги.

Многие комментаторы обратили внимание, что ноги знаменитости на фото кажутся очень худыми. "Что у вас с ногами?", "Ноги получились неудачно", "Ноги хочется развидеть", "С ногами происходит что-то странное", "Почему одна нога тоньше другой?", - забросали модель вопросами.