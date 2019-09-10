2019-09-10T18:53:31+03:00
Звезды

Виктория Боня мстит обидчицам своей дочери

39-летней модели помогли очень серьезные люди
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виктория Боня сделала шокирующее признаниеВиктория Боня сделала шокирующее признаниеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Виктория Боня производит впечатление успешной и счастливой женщины. Совсем недавно модель перебралась в Лондон, где поселилась в одном из самых дорогих и престижных районов британской столицы. Телезвезда долго подыскивала новый дом для себя и своей единственной дочери Анджелины, которую она родила от миллионера Алекс Смерфита. Виктория души не чает в наследнице. Казалось бы, не жизнь, а сказка. Если бы не одно "но".

Виктория Боня сделала шокирующее признание. Оказывается, много месяцев ей не дают житья злопыхатели. Недоброжелатели перешли все границы: они не просто пишут оскорбительные высказывания Боне и ее маме, угрожают им расправой, хотят лишить родительских прав, но и преследуют семилетнюю Анджелину-Летицию.

И если первые пункты модель готова игнорировать, то безопасность Анджелины для нее превыше всего. Звезда "Дома-2", как тигрица, встала грудью на защиту дочери. Вика пообещала привлечь ненавистников к ответственности

39-летняя модель рассказала, что потратила шесть месяцев на то, чтобы отыскать обидчиц своей дочери. Они караулили девочку у школы. Виктория сильно удивилась, узнав, что озлобленными ненавистниками оказались женщины: "Почти все мои хейтерши имеют семьи и детей!".

Модель обратилась к фолловерам с просьбой присылать ей сведения об завистницах. Виктория предупредила, что будет и дальше собирать информацию о своих врагах, чтобы обратиться в суд. "Словами макака, желька, обезьяна, паразитенок - они называют моего ребенка!", - возмутилась Боня. Модель хочет наказать хейтеров по всей строгости закона.

При этом Боня благодарит некоего Игоря Ивановича и других серьезных людей: "Спасибо огромное всем, кто помогал мне в этом деле, особенно Игорю Ивановичу за невозможное! Я уже пыталась найти их через отдел К, но там лишь пожали плечами, пришлось обратиться к серьезным людям...".

Дом Виктории Бони в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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