Виктория Боня мстит обидчицам своей дочери

Виктория Боня производит впечатление успешной и счастливой женщины. Совсем недавно модель перебралась в Лондон, где поселилась в одном из самых дорогих и престижных районов британской столицы. Телезвезда долго подыскивала новый дом для себя и своей единственной дочери Анджелины, которую она родила от миллионера Алекс Смерфита. Виктория души не чает в наследнице. Казалось бы, не жизнь, а сказка. Если бы не одно "но".

Виктория Боня сделала шокирующее признание. Оказывается, много месяцев ей не дают житья злопыхатели. Недоброжелатели перешли все границы: они не просто пишут оскорбительные высказывания Боне и ее маме, угрожают им расправой, хотят лишить родительских прав, но и преследуют семилетнюю Анджелину-Летицию.

И если первые пункты модель готова игнорировать, то безопасность Анджелины для нее превыше всего. Звезда "Дома-2", как тигрица, встала грудью на защиту дочери. Вика пообещала привлечь ненавистников к ответственности

39-летняя модель рассказала, что потратила шесть месяцев на то, чтобы отыскать обидчиц своей дочери. Они караулили девочку у школы. Виктория сильно удивилась, узнав, что озлобленными ненавистниками оказались женщины: "Почти все мои хейтерши имеют семьи и детей!".

Модель обратилась к фолловерам с просьбой присылать ей сведения об завистницах. Виктория предупредила, что будет и дальше собирать информацию о своих врагах, чтобы обратиться в суд. "Словами макака, желька, обезьяна, паразитенок - они называют моего ребенка!", - возмутилась Боня. Модель хочет наказать хейтеров по всей строгости закона.

При этом Боня благодарит некоего Игоря Ивановича и других серьезных людей: "Спасибо огромное всем, кто помогал мне в этом деле, особенно Игорю Ивановичу за невозможное! Я уже пыталась найти их через отдел К, но там лишь пожали плечами, пришлось обратиться к серьезным людям...".