Онлайн-гид к Чёрной Пятнице по продуктовым магазинам: где купить Ваши любимые продукты по выгодной цене

В последние годы всё большую популярность набирают покупки в интернете. Такой вид шоппинга выбирают те, кто идёт в ногу с современными технологиями и высоко ценит своё время. Тем более, что преимуществ у онлайн-шоппинга много: например, возможность использовать специальные скидочные промокоды, а недостатков не наблюдается, ведь все традиционные распродажи, в том числе и Чёрная Пятница, проводятся и в интернете. По этому случаю мы не можем не порекомендовать Вам отправиться на онлайн-шоппинг за самыми любимыми и вкусными продуктами в магазины из нашего списка!

Итак, открывает наш список интернет-магазин Перекрёсток, который на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на российском фуд-маркете! В каталоге онлайн-супермаркета Вы можете найти большой ассортимент самых разнообразных товаров на любой вкус: от локальной фермерской продукции до продуктов питания от известных мировых производителей. Кроме того, в магазине представлены и товары от самого бренда “Перекрёсток”: например, свежайшая выпечка и другие хлебобулочные изделия. Покупая товары в интернет-магазине, Вы можете быть полностью уверены в их качестве, ведь более, чем за 20 лет своего существования на российском рынке бренд “Перекрёсток” смог завоевать доверие покупателей благодаря тщательному выбору поставщиков и безупречному уровню сервиса. Кроме того, в магазине часто действуют скидки на самые популярные продукты, а также эксклюзивная акция для новых покупателей: “Скидка 1500 рублей на первые три заказа”! Привлекательны и условия доставки из супермаркета: при заказе на сумму от 2000 рублей доставка в "в течение дня" (с 8:00 до 24:00) доставка осуществляется совершенно бесплатно! Ознакомиться с каталогом и полным списком спецпредложений от компании накануне Чёрной Пятницы, а также посмотреть скидочные промокоды Перекрёсток Вы можете на странице магазина.

Источник: perekrestok.ru

Ещё одним магазином в нашем списке онлайн-супермаркетов является интернет-магазин Утконоc, где можно найти большой выбор продуктов питания и сопутствующих товаров по привлекательным ценам. Компания обновляет свой список эксклюзивных акций на разные категории товаров еженедельно и поэтому каждый месяц у всех категорий клиентов есть шанс приобрести любимую продукцию по максимально выгодной стоимости! Отлично сэкономить на заказах помогают также и промокоды Утконос, которые Вы всегда можете найти на нашей специальной странице.

Следующим лидером на российском фуд-маркете можно смело назвать интернет-магазин Ашан. Благодаря тематическим и специальным разделам в главном меню сайта, таким как, например, “Новинки” и “Специальные предложения”, каждый пользователь сможет без труда найти те товары, которые нужны именноему. В магазине часто проходят различные акции Ашан на продукцию определённых брендов или категорий, благодаря которым иногда приобрести товары можно со скидками до 50%! С полным списком всех предложений от компании Вы можете ознакомиться на нашей странице.

Большим любителям сладкого мы можем порекомендовать онлайн-магазин Cheese Cake, где каждый найдёт для себя торты, десерты, мороженое и выпечку по вкусу! Кроме того, в каталоге магазина существует и особый раздел с низкокалорийной продукцией – специально для тех клиентов, которые, несмотря на тягу к сладкому, тщательно следят за своей фигурой. На нашей странице Вы можете найти все акутальные акции от компании, а также специальные скидочные промокоды Cheese Cake, благодаря которым можно значительно сэкономить на покупке всевозможных сладостей!

Ну а любителям доставки готовой еды на дом придутся по душе такие онлайн-рестораны, как Delivery Club, FoodBand, Papa Johns, Нияма и 2 Берега. В зависимости от своих вкусовых предпочтений, Вы можете без проблем заказать на дом готовые блюда любимой кухни, будь то суши, роллы, воки и другая азиатская кухня, пицца, бургеры, итальянская паста или что-то ещё более изысканное. Благодаря вкусной и свежей еде, отличному сервису и бережному отношению к своим клиентам, эти онлайн-рестораны и занимают лидирующие позиции на российском фуд-рынке. Ознакомиться с полным списком действующих акций от ресторанов готовой еды Вы можете на нашей странице.

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