Елена Яковлева неожиданно помолодела

Елена Яковлева решилась на смелый эксперимент. 58-летняя актриса сделала модную стрижку в молодежном стиле. При этом ей заметно высветлили локоны.

Елена Яковлева опубликовала фотографию, на которой ее трудно узнать. Звезда сериала "Каменская" предстала без макияжа и с новой прической. Актриса покрасилась в ванильный блонд, укоротила и распрямила волосы. "Новая стрижечка", - подписала она снимок.

"Комсомольская правда" позвонила сыну актрисы Денису Шальных с вопросом, не он ли приложил руку к новому образу знаменитой мамы. Единственный наследник "интердевочки" трудится в барбершопе. "Нет, я маму не стриг. Я стригу только мужчин", - сообщил он kp.ru.

elena_yakovleva_best_actress На стиле

Меж тем радикальная смена имиджа вызвала неоднозначную реакцию общественности. Хейтеры, понятное дело, стали писать неприятные слова в адрес артистки. Однако большинство поклонников пришло в восторг от своей любимицы.

Не остались в стороне и специалисты. Так, эксперт-стилист Александр Крашенинников считает, что новый образ Елены Яковлевой очень ей к лицу. По его словам, актриса выбрала одну из вариаций стрижки боб в тинейджерском стиле. Эксперт считает, что такая вариация правильно скорректировала возрастные изменения актрисы и явно ей к лицу.

"Вариации на тему боб в тренде всегда. Цвет, скорее, я бы назвал нейтральным. Возможно в цвете немного не хватает разности, что было бы просто остро, модно", — цитирует стилиста Teleprogramma.pro.