Анджелина Джоли снялась без юбки и вынуждена все время ездить за Брэдом Питтом

Анджелина Джоли задумалась о переезде из США. Правда, сейчас для 44-летней актрисы это является несбыточной мечтой. И все из-за Брэда Питта.

Голливудская звезда стала лицом декабрьского номера. Анджелина Джоли не только дала интервью, но и снялась в модной фотосесси. На одном из снимков она предстала в сетчатом боди, а на другом и вовсе появилась обнаженной. На идеальную фигуру многодетной матери наброшена лишь органза. Сама Энджи все сокровенные места прикрывает руками.

"Я бы хотела пожить за границей и обязательно сделаю это, как только моим детям исполнится 18. Прямо сейчас я должна жить там, где живет их отец. Я вынуждена ездить за бывшим мужем", - рассказала Джоли в интервью американскому Harper's Bazaar.

Впрочем, актрису это не сильно огорчает. В следующем году она вознамерилась начать строительство дома в Африке. Не секрет, что артистка много и давно путешествует. Именно тогда Джоли поняла, насколько она свободна в своих действиях. "Я не чувствую себя обделенной чем-то... Мое любимое место - то, где я еще не была. Мне нравится бросаться с головой в неизвестное и выпадать из своей зоны комфорта", - говорит она.

Анджелина благодарна своим шестерым детям. "Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне снова обрести истинное «я» и принять его. Они многое пережили. Я учусь у них быть сильной. Мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. А они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое", - призналась звезда.