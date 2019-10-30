Миллионерша Джоли в мятой ночнушке накупила в дешевом супермаркете уцененных товаров

Анджелина Джоли продолжает сниматься в фильме "Вечные". Ради заветной роли голливудская актриса прилетела на Канарские острова в компании троих детей - 14-летней Захары и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса.

Работа над новым проектом вселенной Marvel продолжается уже не первый месяц. Анджелина Джоли трудится на износ. Она не раз признавалась, что съемки в картине очень важны для нее не столько в материальном плане, сколько в профессиональном. Не секрет, что состояние Джоли оценивается в десятки миллионов долларов. Но любимая работа и общение с наследниками для нее - дороже всяких денег.

В свободный от съемок день в компании детей знаменитость выбралась в город. Папарацци сфотографировали знаменитость в супермаркете. При этом выглядела она не лучшим образом.

angeltresjolie Анджелина Джоли пришла в продуктовый в шелковом платье с открытой спиной, больше напоминающее ночнушку

Местные жители, кажется, уже привыкли к внезапным появлениям звезды в местных супермаркетах. Но последний шопинг Анджелины в дисконтном магазина даже у них вызвал оторопь. Неподобающий и даже немного вызывающий внешний вид звезды "Малефисенты" смутил местных жителей.

Как пишет Мirror, 44-летняя артистка пришла в продуктовый в шелковом платье с открытой спиной, больше напоминающее ночнушку, шлепанцах и массивных солнцезащитных очках. Зевак привлекло обилие татуировок на теле Джоли, а также тот факт, что Анджелина забыла надеть нижнее белье. При этом наряд был сильно помят. Актриса выглядела так, будто только встала с постели.

Вместе с Джоли на шопинг отправилась дочка Вивьен, чей внешний вид вызвал не меньшее количество вопросов у поклонников. 11-летняя девочка снова оделась в мальчиковую одежду. Говорят, что теперь еще один ребенок Джоли мечтает сменить пол. С недавних пор Вивьен изменила прическу и перестала носить платья и прочую девчачью одежду.

Энджи до отвала набила тележку уцененными покупками. Многие фанаты решили, что дела у их кумира после развода с Брэдом Питтом идут не очень хорошо. Иначе с чего бы ей экономить на собственных детях. Впрочем, некоторые поклонники актрисы утверждают, что она всегда старалась разумно тратить деньги и старается привить это качество своим детям.