Теперь можно и замуж: Пуговка из "Папиных дочек" отметила 18-летие и призналась в любви жениху

Екатерина Старшова запомнилась зрителям по роли Пуговки в сериале "Папины дочки". Девушка не стала связывать свою судьбу с актерской профессией. В этом году она поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Кроме того, девушка довольно продолжительное время встречается с молодым человеком по имени Василий.

Екатерина Старшова призналась в любви жениху. Она разместила фото с молодым человеком. Влюбленные обнимаются. Девушка держит в руках букет и просто светится от счастья. "Люблю тебя", - подписала она снимок.

Фото было сделано в честь совершеннолетия Екатерины. 28 октября ей исполнилось 18 лет.

ekstarshova Люблю тебя

В окружении Кати и Виталия давно ходят разговоры, что между молодыми людьми все серьезно. Они занимались вместе фигурным катанием, тренировались в одной группе. Старшовой часто доставались главные роли в театрализованных представлениях на льду. Однако она ушла из спорта ради учебы. С Василием она больше года. Так что не удивительно, если однажды влюбленные соберутся пожениться.

ekstarshova Люблю

Кстати, Старшова не первый раз публично признается жениху в любви. Она также периодически размещает снимки с Василием. Молодые люди на фото трогательно обнимаются и всячески показывают свои трепетные отношения. По словам Кати, они много лет дружили, а потом их чувства переросли во что-то большее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пуговка из «Папиных дочек» опубликовала фото в свадебном платье

Некоторые подписчики предположили, что это вовсе не свадебное платье, а наряд для выпускного вечера или бала (подробности)

Пуговка из «Папиных дочек» удивила недетскими снимками

На архивных снимках Катя предстала в образе роковой красавицы – Мэрилин Монро (подробности)