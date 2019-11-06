"В этой ситуации надежда только на близких": располневшая и постаревшая МакSим напугала поклонников

Который день поклонники обсуждают не лучший внешний вид певицы МакSим. Все началось после выступления артистки в Казани. По мнению зрителей, их любимица сильно изменилась. Публика очень переживает из-за резко постаревшей и располневшей звезды.

Концерт певицы МакSим в минувшие выходные прошел в Казани с аншлагом. Публика с нетерпением ждала встречи с кумиром. Ведь еще весной артистка заставила народ сильно понервничать. Тогда она угодила в жуткую аварию, после которой очень долго восстанавливалась. У нее опухли ноги, она не могла говорить, а малейшие движения доставляли звезде нестерпимую боль.

К лету МакSим поправила здоровье и отправилась на гастроли. Конечно, как и у любой звезды, у вокалистки есть не только поклонники, но и те, кому что-то не понравится. Так, собственно, и произошло во время концерта в Казани в первых числах ноября. После выступления многие зрители обратили внимание на внешний вид исполнительницы.

elinafazlyeva МакSим

В соцсетях взволнованный народ стал оставлять тревожные сообщения в адрес МакSим. Многие отметили, что вокалистка очень располнела и сильно поправилась. Некоторые предположили, что певица недавно перенесла инсульт или не пришла в себя после аварии.

"Опухшая какая-то", "Человеку явно нужна помощь", "В этой ситуации вся надежда только на близких. Уже без разницы, что там: наркотики, алкоголь, антидепрессанты или просто депрессия", "Как она располнела, прям расползлась вся", "Слушайте, ей срочно нужна помощь. Она выглядит реально плохо. Как можно так постареть в 30 лет?", "Непонятно, что с ней", "После того, как ее муж бросил, она в себя так и не пришла", "Она пела, будто ей не хватало воздуха", - делятся мнением напуганные обыватели.

Ранее директор артистки Маргарита Соколова заявила, что у ее подопечной все хорошо: "Многие поклонники высказали певице свою благодарность за проведенный концерт. "Ей говорили: «Спасибо, спасибо!»".

Напомним, МакSим не только успешная певица, но и мама двух чудесных дочек. Она растит пятилетнюю Машу и 10-летнюю Сашу. Девочки родились от разных отцов, но очень дружны между собой.