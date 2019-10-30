"Соглашается на все": Кристина Асмус перестала молчать о своих отношениях с мужем

Кристина Асмус и Гарик Харламов шесть лет счастливы в браке. У пары подрастает пятилетняя дочь Анастасия, в которой супруги души не чают. При этом артисты тщательно оберегают личную жизнь от посторонних глаз. Однако в недавнем интервью они сделали исключение.

Кристина Асмус и Гарик Харламов не скрывают, что с появлением общего ребенка их жизнь кардинально изменилась. Звезда фильма "Текст" призналась, что именно муж настоял на том, чтобы не показывать дочь прессе и поклонникам. Со временем, когда наследница подросла, Асмус по просьбе дочке завела для нее блог.

А Гарик и вовсе признался, что малышка вьет из него веревки: "Знает, на что надавить". Резидент Comedy Club уверен, что внешне Анастасия похожа на свою маму. Шоумен ради маленькой наследницы готов сделать что угодно, чем часто пользуется его супруга.

Кристина не отрицает - дочь действительно становится главным козырем в любом споре с мужем. Своего супруга актриса считает идеальным отцом и не скрывает - Гарик сильно изменился после появления дочки. "В нем появилось столько нежности, трогательности… Настя - мой козырь в любых спорных вопросах. Гарик сразу тает, соглашается на все", - отметила Асмус в интервью Hello!.

asmuskristina Это были одни из самых непростых съемок

По слова Кристины, сейчас Анастасии пять лет, она ходит в подготовительный класс, любит танцевать и петь. Отец девочки считает, что малышка не обделена актерским талантом. Однако Асмус не желает наследнице такую судьбу. "Быть актером очень тяжело эмоционально. В театре я каждую роль пропускаю через себя… У меня отходняк после каждого спектакля часа три. Если Настя мне скажет, что без сцены не представляет своей жизни, то я ее поддержку. Но специально таскать дочку по всевозможным кастингам не буду", - добавила Кристина.

Жена резидента Comedy Club также рассказала о том, как она и Харламов реагируют на всевозможные слухи о своей семейной жизни. Кристина подчеркнула, что они редко появляются вместе на светских мероприятиях, потому что стараются избегать повышенного внимания к себе.

"Мы с Гариком не носим обручальные кольца, считаем это простой формальностью", - заявила артистка. Харламов с супругой полностью согласен. Ведь, по его словам, вся страна и так знает, чей он муж. "Кроме того, у меня аллергия на металлы, я даже ремень не могу носить долго", - посетовал шоумен.