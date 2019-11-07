Даже злопыхатели замолчали: невероятно похорошевшая Анастасия Волочкова вызвала восхищение

Анастасия Волочкова сильно удивила своих подписчиков неожиданным преображением. Бывшая прима-балерина Большого театра удивительным образом похорошела. Самое интересное, что даже хейтеры, пожалуй, первый раз не нашлись, что сказать.

Анастасия Волочкова приучила своих подписчиков к снимкам, на которых она обычно позирует в трех ипостасях - в микро-купальниках, шпагате и обнаженной в бочке с водой. Какого же было удивление публики, когда она смогла лицезреть балерину при полном параде.

Звезда разместила в блоге фотографию, на которой предстала в черном платье-футляре и в тон ему замшевых туфлях на 20-сантиметровом каблуке. Невероятно тоненькая знаменитость, кажется, в этом образе помолодела. Модная прическа ей невероятно идет.

volochkova_art После спектакля

Поклонники осыпали любимицу комплиментами и попросили Анастасию как можно чаще появляться в классических нарядах. "Как никогда, Анастасия, вы сегодня прекрасны", "Какая стройная", "Анастасия, рада видеть красивые фото вместо обычных и надоевших всем шпагатов", "Кажется, что больше, чем на 2 кг похудела. Вообще молодец!", "Анастасия, просто супер. И прическа, и фигура, и платье, красота", "Анастасия, вам так очень классно", - льют елей фолловеры.

Отметим, в настоящее время Анастасия Волочкова гастролирует по городам и весям со спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка". Артистке приходится парить в железной клетке под куполом цирка, выделывая при этом всевозможные кульбиты. Танцовщица ради нового проекта сидит на строжайшей диете. Она ест салатные листья и два яйца.