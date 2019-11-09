Гарик-миллионер: муж Кристины Асмус выиграл в казино, а теперь богатеет из-за секс-скандала

38-летний Гарик Харламов в рейтинг «богатых звезд» вошел с годовым доходом в $2,1 млн. (по данным самого свежего списка Forbes). 134 миллиона рублей в год для артиста такого масштаба вполне себе привычный и приличный доход. Но после скандальной премьеры фильма «Текст», где сыграла его жена Кристина Асмус артист стал еще более «дорогим и востребованным». Судите сами – в этом декабре Гарик берет за выступление на корпоративе 50 тыс. евро, это на порядок больше, чем раньше. Пока имя артиста ежедневно в новостях, он востребован и этим надо пользоваться. Еще пару месяцев назад Гарик Харламов прохода не давал Ларисе Гузеевой: пиарился в соцсетях, создавая ироничные ролики с ее участием из «Давай поженимся!». А теперь и этого не нужно: благодаря жене, в его инстаграме ежедневно миллионы, наконец-то одежду из интернет-магазина Харламова стали разбирать ускоренными темпами. Весомый источник дохода юмориста – гастроли (полные залы могут приносить около $1 миллиона в год), нарасхват Харламов у рекламодателей, интерес к этой звездной персоне поддерживается еженедельными эфирам в «Сomedy Club». Но так было не всегда… Серьезные доходы у Харламова появились во втором браке. Теперь Гарик балует жену дорогими подарками: говорят, что к концу года будет новая машина.

Асмус разлучница

Семь лет у Гарика длились отношения с первой женой Юлией Лещенко. Девушка работала управляющей в ночном клубе, где 24-летний Бульдог Харламов выступал с коллегами из «Камеди». Там и познакомились, а вскоре стали жить вместе, Юлия ушла с работы по просьбе любимого мужчины. Расстались в 2012-м. Юля не работала, но на раздел совместного имущества подала, расставание в тот момент переживала тяжело: «Причина развода – Кристина Асмус… А тем женам, чьи мужья будут сниматься в проектах вместе с Кристиной Асмус, советую внимательнее следить за своими мужчинами…»

Развод был долгим и скандальным: первая жена хотела получить 2/3 состояния звезды (23 миллиона рублей). Но суд вынес решение в пользу Гарика – его обязали выплатить экс-жене около 5 миллионов рублей. Финансовые разборки завершились, когда Кристина Асмус была уже на приличном сроке беременности.

Казино, казино…

В 2014-м году у Асмус и Харламова родилась дочь Настя. Вскоре Гарик купил квартиру в районе проспекта Мира - в ипотеку. В 2015-м году он смог рассчитаться с банком досрочно: артист выиграл в казино в Латвии крупную сумму - 317 709 евро, что в пересчете по курсу тех лет было равно 24 миллионам рублей. Артист этот факт не афишировал, но СМИ Латвии публиковали фото артиста с чеком на выигрыш и комментариями «о самом большом в моей жизни выигрыше!»

С этого момента у артиста началась полоса «финансового благополучия». У пары появилась не только квартира, но и загородный дом на Новой Риге. «Когда Гарик стал жить с Кристиной, он стал счастливым, довольным и еще более востребованным. Есть женщины, рядом с которыми мужчины хиреют, а есть, как Кристина. С ней Харламов «расцвел» во всех отношениях, и в финансовом в первую очередь – счастливая семейная жизнь его простимулировала. Стали звать сниматься в дорогую рекламу - имидж семейного человека много значит. Как сейчас этот скандал вокруг интимной сцены в «Тексте» стимулирует взрыв интереса и к Кристине, и к Гарику. Никаких скандалов у них нет, напротив, вся эта ситуация подогрела интерес Гарика к идеальной и талантливой Кристине!» - рассказывает нам коллега Харламова.

Гарик жену любит и балует, а теперь, благодаря ее скандальным съемкам, Харламову не нужно даже продолжать пиариться на Ларисе Гузеевой. Он сам стал источником насмешек интернет-троллей. Напомним, что Харламов размещал в социальных сетях ролики из «Давай поженимся!», где обыгрывал в юмористическом ключе поведение Ларисы Гузеевой, высмеивая внешний вид и поведение «людей из народа» и ведущей.

Роза Сябитова объяснила нам ситуацию с насмешками Гарика Харламова над Ларисой Гузеевой: «Выхватывать наши сюжеты из контекста - это непрофессионально. Если тебя люди подняли на определенный уровень, будь любезен соответствовать. Нельзя падать низко - на уровень некоего быдлячества… Если ты уже прошел пик популярности - нужно искать новый формат или вообще уйди из этой истории. Иначе получается, что ты ни себя не уважаешь, ни своих зрителей…» Похоже, что новый формат сам нашел Гарика Харламова, благодаря творчеству Кристины Асмус, у него новый пик популярности.

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