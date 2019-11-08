Суд выслушал семейную легенду Черкалиных об умершем дедушке, который подарил им 45 миллионов

Рейтинг учебно-образовательных учреждений российских силовых ведомств скоро станет значительно выше, чем американских и английских вузов. Ведь что не полковник, то валютный миллиардер с корзинами, коробками из-под обуви наполненных фунтами, долларами и евро. Такие вот они подпольные миллиардеры в погонах: никому не доверяют, даже на кипрские офшоры положиться не могут. А зачем, если хотят жить здесь и сейчас.

Вот и дед бывшего начальника банковского отдела управления "К" ФСБ Кирилла Черкалина Иван Черкалин сильно бы удивился, если бы узнал, что у его сына и внука найдут дома 12 миллиардов рублей. Почему мы вдруг упомянули покойного? Так это не мы, а его сын Владимир в Головинском суде столицы.

- В 2011 году отец мне эти деньги подарил в присутствии брата, – рассказал отец подсудимого Владимир Черкалин защищая честь своего сына. – Я тогда уволился, ждал пополнения семьи. Отец предложил приобрести жилье и потратить на обустройство. Возражений со стороны брата не было – остальные деньги и имущество получал он, - поведал свидетель.

По словам старшего Черкалина дед полковника ФСБ хранил их в 5-тысячные купюрах в коробках из-под обуви, которые лежали в шкафу.

- Он сказал – забирай, я взял и забрал. Дома уже пересчитал, - поделился деталями Черкалин.

По словам отца обвиняемого он получил 45 миллионов рублей от своего отца Ивана Черкалина 1929 года рождения, проживающего в Белгороде и 30 лет прослужившего в погранвойсках в Средней Азии. На эти средства Черкалины купили квартиру на Мичуринском проспекте столицы и три машино-места, а также участок в Выборгском районе Ленинградской области.

Если допустить, что средства Ивана Черкалина вложили в недвижимость, то откуда в квартире родителей Черкалина взялось еще более 50 миллионов рублей, 1 миллион евро и 15 миллионов рублей? На этот вопрос представителя Генпрокуратуры Владимир Черкалин заметил, что всю жизнь копил и откладывал средства.

- У меня трудовой стаж 38 лет, у жены – 20. Мы всю жизнь жили бережно и экономно, как мои родители. Супруга у меня подрабатывала, занималась репетиторством. Деньги мы свои старались беречь. Вот на эти деньги мы приобрели имущество, - заявил отец полковника.

Осталось лишь выслушать бывшую тещу полковника Кирилла Черкалина у которой нашли еще 27 миллионов рублей, 76 000 долларов и 44 000 евро.

Не исключено, что и остальные родственники заявят, что работали "на трех работах и жили бережно и экономно".

Впрочем, именно такую тактику избрали и адвокаты и родственники полковника Дмитрия Захарченко, у которого по квартирам нашли в общей сложности имущества и валюты на 8,5 миллиардов рублей.

Напомним, Кирилл Черкалин был задержан в апреле сотрудниками Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Полковник ФСБ обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки на сумму в 850 000 долларов. При обысках у Черкалина были изъяты наличные деньги, эквивалентные 12 миллиардам рублей.

Сам полковник согласился отдать государству 810 миллионов рублей, 72,7 миллионов долларов и 8,5 миллионов евро. Полковник ФСБ признал, что 6,1 миллиардов рублей оказались у него случайно. Ну, не смог объяснить их происхождение. А ведь мог придумать еще какую-нибудь красивую легенду.

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