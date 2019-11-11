Женщина, которая выпала из окна с двумя детьми, увлекалась ведической астрологией и пыталась открыть третий глаз

Утром 11 ноября 36-летняя Людмила Соколова выпала с девятого этажа вместе с 4-летним сыном Андреем и девятимесячной дочкой Таней (имена изменены). Андрей чудом выжил, сейчас он находится в реанимации. Мама с дочкой погибли на месте. В квартире обнаружили записку. В ней Людмила обращается к правоохранительным органам и мужу. В записке женщина просит: «Не сажайте Виталика, он ни в чем не виноват».

Соседи и друзья погибшей в шоке: как такое могло произойти? Людмила Соколова и ее муж Виталий жили душа в душу, ничего не предвещало беды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743157" frameborder="0"></iframe> Соседи рассказывают о женщине, выпавшей из окна в Москве.Мария ШЕСТЕРИКОВА

- У Людмилы была послеродовая депрессия, еще она переживала, что лишний вес не может сбросить после рождения детей. Основное, чем она занималась — это дети, у нее и хобби толком не было. То одним займется, то другим, - рассказывают друзья погибшей.

Судя по страницам Людмилы в соцсетях, женщина была в постоянном поиске себя. «Все будет хорошо. Надо просто верить», - такой статус стоял у Людмила на одном из профилей. Утешения молодая мать искала в тематических группах. Все они так или иначе относятся к эзотерике и духовным практикам: «Ведическая астрология и нумерология», «Психоликбез» и «Путешествие к себе».

Людмила Соколова надеялась и на то, что звуковые волны поменяют ее жизнь к лучшему

Людмила Соколова надеялась и на то, что звуковые волны поменяют ее жизнь к лучшему. Летом этого года Людмила сохранила к себе в аудиозаписи целый набор так называемых «вибрациий» на все случаи жизни: активация деятельности шишковидной железы (третьего глаза), пробуждение интуиции, исцеление ДНК, освобождение от чувства вины и страха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743070" frameborder="0"></iframe> Мать двоих детей выпала из окна в Москве.Мария ШЕСТЕРИКОВА

Людмила и Виталий с детьми жили в двухкомнатной квартире в Бабушкинском районе Москвы. Вместе с ними — родители мужа, это их квартира. В теплое время годы свекры уезжали жить на дачу, они должны были вернуться со дня на день. Людмила почти пять лет была в декрете. Все это время она в соцсетях часто делала записи, в которых умилялась своим детям. В апреле 2019 года посты прекратились.

В СУ СК России по Москве возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По предварительной версии, происшествие носит некриминальный характер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743034" frameborder="0"></iframe> Видео с места падения с 9-го этажа женщины и двух малолетних детей в Москве.

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В сыне души не чаяла, а к младшей дочке отнеслась холодно: Соседи рассказали о выпавшей из окна в Москве матери

— Очень хорошая семья. Что случилось — не понимаем. Сами в шоке, — разводят руками соседи Соколовых.

36-летняя Людмила только вчера вечером выходила гулять с детьми. В коляске — младшая дочка, которой вот-во должно было исполниться девять месяцев. За руку Люда вела 4-летнего Андрея (имя изменено). (подробности)