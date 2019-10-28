Перед тем, как попасть в больницу, Заворотнюк сделала маме роскошный подарок

Поклонники молятся о здоровье Анастасии Заворотнюк, которая проходит реабилитацию в медицинском центре на Рублевке. За ее пребывание родные якобы платят по 100 тысяч рублей в сутки. Меж тем сама знаменитость всегда работала на износ по 12 часов в день, чтобы обеспечить близким безбедное существование.

По слухам, Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой. А ведь совсем недавно звезда активно снималась и играла в театре. Актриса хорошо зарабатывала и никогда ничего не жалела для детей, мужа и мамы. Работая в кино, театре и на телевидении Анастасия Заворотнюк смогла сколотить приличное состояние.

Суммарная стоимость недвижимости Заворотнюк приближается к 500 миллионам рублей. У звезды несколько квартир и особняк в Подмосковье. У актрисы, как рассказали ее знакомые, также есть несколько машин и вклады в разных банках. Вероятно, это еще несколько сотен миллионов рублей.

Она пахала, чтобы ни в чем не нуждаться. И если наследников обеспечила шикарной жилплощадью, то родительнице не так давно сделала не менее роскошный подарок. Валентина Борисовна получила от любимой дочери новенькую иномарку Toyota C-HR стоимостью примерно в два миллиона рублей, пишет "Экспресс-газета". До этого 76-летняя пенсионерка ездила на красном "жуке", который ей также купила Настя.

Новый внедорожник мамы у дома актрисы.Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

До того как звезде поставили страшный диагноз, она жила с семьей в загородном доме в подмосковном поселке Крекшино. Трехэтажный особняк площадью в 900 квадратных метров звезда построила за 120 миллионов рублей. Соседями "прекрасной няни" являются Наташа Королева, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Алексей Ягудин, Александр Буйнов и Анжелика Врум.

Из-за напряженного съемочного графика Анастасии Заворотнюк тяжело было тянуть шикарный дом на себе. Ей помогала домработница, которая занималась всем хозяйством. У актрисы также есть няня. Женщина долгие годы помогала воспитывать ей детей.

Сейчас в коттедже живут мама актрисы с младшей внучкой Милой. В октябре малышке исполнился год. Петр Чернышов постоянно на гастролях, а в свободное от работы время находится подле любимой жены.