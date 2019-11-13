По пьяной лавочке: появятся ли в России вытрезвители?

1. Вытрезвители появятся по всей стране?

Жесткой обязаловки нет. Каждый регион должен решать самостоятельно. Сейчас вытрезвители есть в 20 регионах, наиболее успешно они действуют в Татарстане.

2. Кто будет забирать пьяниц с улиц?

Обязанность возлагается на полицию. Есть в населенном пункте вытрезвитель - доставляют. Нет - на нет и суда нет.

3. Что будут делать с клиентами?

Сначала сортировать. Мирные граждане смогут просто поспать на чистых постелях. Тех, кто будет буянить, полиция урезонит и составит административный протокол. А тех, кто надрались до такой степени, что это угрожает их здоровью, - направят в медучреждения.

4. Это бесплатно?

Доставка и пребывание в вытрезвителе - не наказание, а услуга. Плата за нее, как предполагается, составит 1500 - 2000 рублей. Организуют все методом частно-государственного партнерства: отвечать будет муниципалитет, а вести финансовую деятельность - привлеченные фирмы. Увы, пока не ясно, как быстро удастся взять деньги с самих пьяниц. Они наверняка заявят: «Я забирать меня в вытрезвитель не просил, а денег у меня нет». Видимо, и тут не обойдется без судов и судебных приставов.

5. Кого конкретно заберут?

Ясности тоже нет. Есть формулировка: мол, помощь окажут людям, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке». В советское время это понималось так: брали и тех, кто просто в состоянии опьянения, и тех, кто не мог передвигаться. Очевидно, нужны более четкие формулировки, иначе в вытрезвитель можно будет попасть и после баночки пива.

6. Зачем они нужны?

- Из-за алкогольного опьянения в России ежегодно погибает свыше 50 тысяч граждан, - рассказал «КП» глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский, один из инициаторов законопроекта. - А только из-за того, что замерзают выпившие на улице в холодное время года, мы теряем в год 10 - 12 тысяч жизней. Вот пьяный, замерзающий на улице, он сейчас кому-то нужен? Никому. Полиция доставила за прошлый год с улиц 681 тыс. человек в больницу, потому что больше некуда доставлять. А в больницах было отказано 570 тысячам - так как нет показаний для госпитализации. Просто дать проспаться - такой функции у больницы нет. И куда возвращаются эти люди? Снова замерзать на улице или в руки криминалу. Борясь за каждую жизнь при рождении, мы не должны допускать, что теряем жизни в таких нелепых ситуациях.

- По опыту Татарстана у вытрезвителей есть и масса других полезных вещей, - продолжает сенатор. - Это анализ ситуации, что происходит в семьях, члены которых часто становятся клиентами таких учреждений. Может, надо и в школу сходить, посмотреть на детей из этих семей.

Есть и экономический аспект.

- Посчитайте, - говорит Валерий Рязанский. - Допустим, пьяный человек отморозил ногу. Стоимость ампутации - 2 млн рублей. Да еще и пенсию ему по инвалидности надо платить. Все это из кармана налогоплательщиков. А вот в вытрезвителе - мы считали по Татарстану - один человеко-день обходится меньше чем 2 тыс. рублей.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Начнут хватать всех подряд ради показателей?

Основной довод противников такой. Есть риск, что в погоне за показателями полиция начнет хватать всех подряд - например, людей, выходящих из рюмочных. Доказывай потом, что ты сам дошел бы до дома. Разве не бывало случаев, когда до 2011 года в России действовали вытрезвители? Бывало! Патрули хватали людей прямо от подъезда, где мужики могли по-соседски тихо посидеть с пивом.

Другая заинтересованная сторона - коммерсанты. Ведь система-то частно-государственная. Вот и начнут хозяева вытрезвителей, получающие с клиента по 2000 рублей, стимулировать полицию доставлять им побольше клиентов. И найдут как заинтересовать.

Однако, по мнению сторонников, защита от злоупотреблений есть. Если кто-то доставит в медучреждение практически трезвого человека, это можно будет доказать с помощью видеокамер: заведения будут ими оснащены в обязательном порядке.

А КАК У НИХ

- В США вытрезвителей нет. Довозят пьяного до дома волонтерские организации.

- В Англии пьяного доставляют в полицейский участок, срок задержания - до 12 часов. Если человек сильно пьян, его могут доставить в вытрезвитель, а если без сознания от выпитого - в больницу.

- Во Франции вытрезвителей нет, там пьяных содержат в полицейском участке до полного вытрезвления.

- В Польше в вытрезвители доставляют только тех, кто находится в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Остальных стражи порядка провожают до дома и вручают взрослому члену семьи. Услуга платная.

- Есть вытрезвители в Финляндии и Швеции. Стоимость услуги - 200 - 300 евро.

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