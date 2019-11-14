Пугачева заработала на концерте в Минске 18 миллионов рублей

Как приятно, что вы стоите. Как приятно чувствовать вашу любовь, - благодарила 14 тысяч зрителей за овации на недавнем концерте в Минске Алла Пугачева. - Мы теперь не скоро с вами увидимся. Если только в 80 снова решусь на концерт».

14 тысяч зрителей

Правда, прощаясь с поклонниками на минском вокзале, «женщина, которая поет» обнадежила: возможно, она вернется на сцену чуть раньше - подготовит шоу к своему 75-летию.

Напомним: свой 70-летний юбилей Алла Пугачева отметила минувшей весной на сцене Кремлевского дворца, выпустив новое шоу «P.S.». Десять лет назад артистка ушла со сцены и больше не выпускала сольных шоу, поэтому билеты на столичный концерт Аллы Борисовны расхватали в первый же день продаж. Частью из них завладели перекупщики, которые продавали приглашения на шоу за 250 тысяч рублей. А некоторые билеты в партер были перепроданы аж за 400 тысяч рублей!

Прокатчики уговаривали артистку провести юбилейное шоу «на бис» в регионах, но Пугачева выбрала лишь один город - Минск.

- Там моя вторая родина. Для меня это особая страна. Все мои родственники по линии отца оттуда, - призналась Алла Борисовна.

По словам минских продюсеров, «Минск Арена» - площадка сложная. Собрать 14 тысяч зрителей непросто. До Пугачевой это удавалось разве что кумиру молодежи Максу Коржу. Остальные исполнители закрывали часть арены черными кулисами, уменьшая ее в два раза.

АБ пела очень эмоционально. А во время исполнения песни «Вольная» даже показала фигу неведомым недругам, покушающимся на ее свободу. Фото: youtube.com

Без перекупщиков

Посмотреть концерт Аллы Пугачевой ехали со всего мира. Благо билеты на шоу были намного дешевле, чем в Москве. В Минске удалось исключить из системы распространения перекупщиков.

- Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске, - делится с «КП» гендиректор компании РУ-КОНЦЕРТ Евгений Морозов. - Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 млн рублей. Из них примерно 250 тысяч евро (около 18 млн рублей) - гонорар Аллы Пугачевой.

Остальные деньги (около 12 млн рублей) пошли организаторам. Из этой суммы нужно вычесть стоимость аренды зала - максимум миллион российских рублей. Кстати, у Аллы Борисовны, насколько я знаю, почти на всех концертных площадках есть 40-процентная скидка на аренду. Организаторы лишь потратились на билеты для Пугачевой и ее команды, на размещение Волочковой, которая участвовала в спектакле (балерина демонстрировала свой коронный шпагат во время песни про звезд Инстаграма «Жизнь напоказ». - Ред.). Что касается размещения звезды, на это тратиться не пришлось. На правах любимой певицы Лукашенко Алла Борисовна поселилась в одной из загородных резиденций Александра Григорьевича. Сам президент Беларуси на концерте не присутствовал - был в заграничной командировке. Но пообещал в самое ближайшее время вручить Примадонне орден Дружбы народов на приеме в посольстве Беларуси в Москве.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Юбилейное шоу покажут в кино

Пугачева сняла юбилейное шоу на кинопленку, чтобы его увидели все, кто не смог попасть на ее концерт.

- Я не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь выйти на сцену не только из-за здоровья, но и из-за самого ощущения жизни. У меня теперь совсем другая жизнь, которую я бы не хотела выносить на люди в песнях. Потому что о счастье я особо никогда не пела, - призналась Алла Пугачева. - Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами, и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея - прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Киноконцерт - это, конечно, что-то особенное: зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/702843" frameborder="0"></iframe> Алла Пугачёва: интересные факты к 70-летию певицы.Почему мама гоняла Пугачёву полотенцем по квартире? Из-за чего певица не могла надевать ничего, кроме чёрного? Какой свой грех Алла Борисовна считает самым страшным? Как сбываются песни Примадонны? Раскрываем тайны Пугачёвой к её 70-летию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Если и выступлю, то только в 80": Пугачева зареклась выходить на сцену

Примадонна вновь приняла решение завершить гастрольную деятельность

Алла Пугачева не раз объявляла о завершении своей сольной карьеры. Однако неожиданно для многих Примадонна все же появилась с концертом в Минске. Правда, в столице Белоруссии она заявила, что это было исключение из правил. Певица не собирается возвращаться на сцену. Свой 70-летний юбилей она отметила двумя концертами - в Москве и в Минске. (подробности)

ЕЩЕ

«Я умираю от страха»: Алла Пугачева дала волю эмоциям перед выступлением в Минске

Примадонна даст концерт на многотысячной арене в грядущую субботу

Пока киноманы по всей России бронируют места на фильм «Тот самый концерт» о юбилейном шоу Аллы Пугачевой, 70-летняя звезда уже едет в своём персональном железнодорожном вагоне в Минск, где в субботу отгремит ее долгожданный сольник. Билеты в многотысячную арену уже проданы, Аллу Пугачеву там ждёт традиционный аншлаг. (подробности)

«Комсомолка» рекомендует

«Комсомолка» рекомендует «Жизнь и удивительные приключения великой певицы» - наиболее полную и достоверную биографию Аллы Пугачевой, выпущенную к юбилею звезды отечественной эстрады! Как застенчивая рыжая девчонка с окраины стала самой популярной женщиной страны?

Покупайте на shop.kp.ru и в фирменном магазине «КП» по адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781.