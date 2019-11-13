"Каждая минута на счету": друг Анастасии Заворотнюк разоткровенничался о ее состоянии

Игорь Демарин находится в растрепанных чувствах. Певец и композитор сильно переживает за Анастасию Заворотнюк, которой диагностировали рак головного мозга.

Игорь Димарин подружился с Анастасией Заворотнюк и Петром Чернышевым после ледового шоу. Артисты строили большие планы. "С одним проектом в Китай собирались поехать, но все неожиданно сорвалось. Бедная Настя…", - развел руками музыкант.

Когда он узнал о болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня", то сказал Петру: "Держитесь, если нужна будет какая-то помощь, я всегда готов!".

Демарин сильно переживает и не в силах сдержать эмоции. Он не лезет со своими советами, зная, насколько Чернышев любит жену. "За Настю только молиться осталось. Каждый день, каждая минута на счету. Молодая еще совсем женщина, мама крошечной дочки. Резко у нее все случилось, никто не был готов...", - цитирует композитора "Экспресс газета".

Игорь надеется на хорошее: "Настя - не Алибасов, ей пиар на собственном здоровье не нужен. Дай бог, выкарабкается".

Напомним, ранее родные Анастасии Заворотнюк только недавно рассказали, что актриса действительно борется с болезнью. Диагноз они обнародовать отказались. Однако опровергли страшные слухи и сплетни. "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!", - заверили близкие звезды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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