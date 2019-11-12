2019-11-12T16:31:28+03:00
Звезды

"Разбудить сознание родни": Разин вступил в перепалку с семьей Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" призвал родственников актрисы больше внимания уделять ее состоянию здоровья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрей Разин периодически делится с подписчиками информацией о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.Андрей Разин периодически делится с подписчиками информацией о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Андрей Разин обратился к родственникам Анастасии Заворотнюк, которой диагностировали онкологическое заболевание. Продюсер группы "Ласковый май" таким образом ответил близким актрисы на их заявление.

Андрей Разин периодически делится с подписчиками информацией о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. И если раньше он заявлял о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в тяжелом состоянии, то с недавних пор риторика его сообщений претерпела изменения. Теперь музыкант пишет о том, что актриса пошла на поправку.

В ответ на это сообщение родственники Анастасии выказали ему свою признательность, но заявили, что продюсер никогда не был знаком с Заворотнюк: "Ранее Андреем Александровичем сообщалось, что он вхож непосредственно в семью. Теперь же он ссылается на некий осведомленный источник. А мы все это время читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично".

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Очень переживаю за Настю...
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Музыкант не оставил это сообщение без внимания. Он вступил с семьей актрису в перепалку. "Очень переживаю за Настю. Дай Бог ей здоровья. Считаю, ее семья правильно делает, что высказывается в мой адрес... Я хочу вам сказать: чем больше будет гласности от вас, чем вы больше будете говорить правду и говорить о состоянии здоровья, тем легче будет Насте", - обратился Андрей к семье Заворотнюк.

А затем заявил, что ужасные вещи об актрисе говорили врачи, которые с ним контактировали. Вот почему для Андрея было очень важно как можно быстрее, одним из первых, разбудить сознание родни. Он посетовал, что в настоящее время является единственным источником для СМИ, так как лично контактировал с врачом Заворотнюк.

"Я это делаю только от чистого сердца и только для того, чтобы Настя как можно быстрее вышла из этого состояния. Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису. А упреки по поводу моего личного знакомства с Настей считаю неуместными. Ведь я никогда не говорил, что близко с ней знаком", - парировал Разин.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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