65-летняя Успенская похудела на 10 кг благодаря чудо-диете

Любовь Успенская пример того, как может выглядеть пенсионерка в 65 лет. Королева шансона носит дерзкое мини, хвастается умопомрачительным декольте и демонстрирует фигуру, как у школьницы. И все это благодаря чудо-диете.

Любовь Успенская в последнее время расцвела. Постройневшая и похорошевшая звезда кокетливо отмечает, что ничего особенного для сохранения молодости и красоты не делает. Она просто перестала есть после шести. Но главный секрет ее чудо-диеты - отключить мысли о еде. Следуя таким простым правилам, артистке удалось избавиться от 10 кг.

Диетолог Елена Соломатина признает - похудеть "методом Успенской" действительно возможно. Все дело в правильных мыслях.

uspenskayalubov_official Люба Успенская в дерзком мини

"Важно переформатировать свой мозг, чтобы не думать о еде. Для этого нужно постараться перенаправить свое внимание на совершенно другие вещи. Человек влюбленный или просто увлеченный чем-то может и не вспомнить о еде. Попробуйте придумать себе какое-то интересное занятие", - советует специалист.

Однако, по словам врача, отказ от еды после 18:00 не всегда работает. В этом случае важно, в котором часу человек ложится спать. "Если в 10 вечера, то это работает. Но у многих такой отказ вызывает стресс, особенно, если человек укладывается поздно и долго не может заснуть из-за голода", - цитирует Teleprogramma.pro Соломатину.