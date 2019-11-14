2019-11-14T00:50:21+03:00
Звезды

Острый перец и два яичка: голодающая Волочкова шокировала откровением

43-летнюю балерину умоляют прекратить измываться над собой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: https://www.instagram.com/volochkova_artФото: https://www.instagram.com/volochkova_art
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Анастасия Волочкова вот уже почти полгода сидит на строжайшей диете. Балерина постоянно рассказывает поклонникам об успехах голодания, а также периодически делится своим рационом питания.

Буквально на днях Анастасия Волочкова сообщала, что сбросила два килограмма. А несколько часов назад ответила на главный вопрос, который ей задает публика. "Решила отдельный пост по просьбе многих про рацион моего питания... Быстро напишу. Но это не руководство к действию", - предупредила особо впечатлительных танцовщица.

Свое утро артистка начинает с овощного и очень острого супа. Острый перец теперь практически всегда присутствует в меню Анастасии. Вечером она ест два вареных яйца всмятку. "Или заменяю их салатными листьями. Тоже с острым перцем. Или: утром кусочек отварной курицы без соли (соль я не ем вообще!) она воду задерживает. А вечером листья салата", - похвасталась звезда.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art

Главное, по словам знаменитости, это то, что она ест очень мало, а иной раз и вовсе обходится без пищи. "Иногда просто два вареных яйца в день", - шокировала она публику.

Волочкова поделилась и рецептом напитка для похудения: "Кипяток, имбирь (побольше), лимон и пол-ложечки меда. Действует безотказно!".

После таких откровений народ схватился за голову. Многие потребовали от своей любимицы немедленно прекратить измываться над собой. Обыватели сочли рацион, озвученный Анастасией, опасным для здоровья.

"Если с утра поесть такой завтрак, то привет «гастрит» будет, причем в лучшем случае", "А перец острый зачем? Почему все острое?", "Это только анорексия с таким питания может случиться", "Не стоит оно того. Без углеводов и жиров не будет ни волос, ни ногтей нормальных, ни кожи. Два яйца в день? Коты больше едят", "Это диета-убийца какая-то", "Отсутствие аппетита - очень плохой признак...", "При таком ограниченном питании надо очень много витамином и микроэлементов принимать параллельно. Иначе будет жесткая анемия, а это опасно. Да и сил не будет не точно танцевать, даже ходить", - предупреждают осведомленные поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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