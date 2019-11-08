"Телеса свои приведите в порядок": Волочкова в микрокупальнике разозлила заявлением об изменах

Анастасия Волочкова довольно долгое время не делилась с публикой откровенными снимками. Кажется, со времен отдыха в Греции прошла целая вечность. Отдыхавшая на курорте артистка каждый день демонстрировала новые бикини с разных ракурсов. Однако по возвращении в Москву погрузилась в работу. Но на днях произошло то, чего так долго ждали сотни тысяч поклонников балерины. Случилось возвращение легенды. Звезда показала фото в красном микрокупальнике и произвела настоящий фурор.

Анастасия Волочкова до недавнего времени предпочитала демонстрировать фолловерам свои тренировки и идеальные шпагаты. Однако недавно решила похвасталась фигурой после похудения. Заметно постройневшая балерина предстала в супер откровенном купальнике и черных туфлях на огромной танкетке.

В подписи к публикации артистка гордо заявила - ее роскошное тело никого не оставит равнодушным. "Меня можно любить, ненавидеть, завидовать, раздражаться моими шпагатам и стройностью, но! Равнодушных нет!" - торжественно объявила знаменитость.

Балерина отметила, что следить за фигурой важно и нужно. "Главное, не какой купальник мы надеваем, а на какое тело. Мои дорогие, если у вас стройное телосложение, позволяющее вам надеть такие мини-бикини, и выглядеть в таких купальниках эстетично, то вперед...", - считает 43-летняя Анастасия.

volochkova_art Многие ли из вас могут позволить себе надеть мини-бикини на свое тело?

Однако хейтеры только этого и ждали. Увидев Волочкову в бикини, они назвали его "веревочками вместо купальника", а потом кинулись на звезду, выискивая складочки, дряблости и прочие недостатки, возникающие с возрастом.

Однако звезда балета молчать не стала. "Многие ли из вас могут позволить себе надеть мини-бикини на свое тело? Но многие могут обсуждать. Котики мои, телеса свои приведите в порядок, а потом советуйте, как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих...", - парировала Настя.

Читатели восприняли в штыки такую рекомендацию. Обиженные злопыхатели тут же напомнили артистке, что и сама она не замужем.